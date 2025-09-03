search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

03.09.2025 14:35

Η Βουλή καλωσόρισε παιδιά από τη Γάζα

03.09.2025 14:35
Παιδιά από τη Γάζα τα οποία βρίσκονται εδώ και μερικούς μήνες στην Ελλάδα καλωσόρισε η Βουλή. Τα παιδιά και τις μητέρες αλλά και τον πρέσβη της Παλαιστίνης που τους συνόδευε, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φόρεσε ένα παλαιστινιακό μαντήλι προς τιμή τους λέγοντας πως τα παιδιά αυτά βρίσκονται στη χώρα μας από τον περασμένο Φεβρουάριο προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν, όπως η ίδια ανέφερε από βήματος Βουλής, η συνάντηση των παιδιών με τον Νικήτα Κακλαμάνη.

«Τους είπε κάτι πολύ συγκινητικό, ότι: «η κ. Κωνσταντοπούλου κι εγώ δεν έχουμε παιδιά, είστε για εμάς τα παιδιά μας», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Καλωσορίζω τα παιδιά που νοσηλεύονται σε δομές της χώρας μας. Η Ελλάδα δια του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πρωτοστάτησε στο να ληφθεί αυτή η πρωτοβουλία και ώστε να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε από πλευράς κυβέρνησης ο παριστάμενος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Κώτσηρας.

Τα παιδιά καλωσόρισαν βουλευτές κι από άλλα κόμματα.

