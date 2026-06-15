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15.06.2026 19:00

Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης, την Παρασκευή η τελετή – Τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

15.06.2026 19:00
Iran

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν ένα «μνημόνιο κατανόησης» για τη διευθέτηση του πολέμου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερις μήνες, ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σημειώνοντας ότι η τελετή της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή και η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα αυξηθεί σταδιακά.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, το μνημόνιο υπογράφηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τελετή της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή. «Θα δείτε σημαντική αύξηση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ, στην πραγματικότητα έχει ήδη ξεκινήσει, και θα διογκωθεί με τον καιρό», είπε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Πιθανότατα δεν θα επιστρέψουμε σε φυσιολογικές συνθήκες μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων αλλά θα δούμε σημαντική αύξηση στην κίνηση στα Στενά», επέμεινε.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες. Εντός της εβδομάδας οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν και συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.

Η αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν και η άρση των κυρώσεων θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο η Τεχεράνη θα εφαρμόσει τη συμφωνία και το σχέδιο της Ουάσινγκτον είναι να παραμείνουν οι στρατιωτικές δυνάμεις της στην περιοχή κατά την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται ότι μετά τη συμφωνία θα ξεκινήσουν 60ήμερες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ακολουθούν όσα γνωρίζουμε – και όσα δεν γνωρίζουμε – για τα βασικά ζητήματα που διακυβεύονται:

Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η διαδρομή θα ανοίξει ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή, με τον Πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι η διέλευση μέσω της πλωτής οδού θα είναι «μόνιμα χωρίς χρέωση».

Ωστόσο, δύο ημιεπίσημα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ενώ η Τεχεράνη θα επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση για το χρονικό διάστημα των 60 ημερών κατά το οποίο θα διεξαχθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, σχεδιάζει να επιβάλει τέλη μετά από αυτήν την περίοδο, με το Fars να αναφέρει ότι το Ιράν «σκοπεύει να επωφεληθεί οικονομικά από την εμπορική ναυτιλία μέσω του Στενού».

Οι παράγοντες ασφαλείας θα επηρεάσουν επίσης το χρονοδιάγραμμα οποιουδήποτε ανοίγματος. Το CNN έχει αναφέρει προηγουμένως ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο στενό και οι διαπραγματευτές θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνίες για το πώς θα τις απομακρυνθούν.

Κατάπαυση του πυρός

Το Πακιστάν, το οποίο μεσολάβησε για τη συμφωνία, δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές «δήλωσαν τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν συμπεριέλαβε τον Λίβανο στην ανακοίνωσή του και το Ισραήλ, το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν αποσύρονται από τον Λίβανο.

Πυρηνικά ζητήματα

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι το Ιράν διαβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή τα αποθέματα ουρανίου του. Αυτό μπορεί να έχει αναβληθεί για διαπραγματεύσεις στο μέλλον.

Κυρώσεις και παγωμένα κεφάλαια

Το Ιράν δήλωσε ότι οι 60ήμερες πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μόνο αφού οι ΗΠΑ απελευθερώσουν δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων κεφαλαίων. Αλλά ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν θα απελευθερωθούν χρήματα χωρίς σαφείς δεσμεύσεις από το Ιράν.

Η οικονομία

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών μετά την ανακοίνωση, αλλά παραμένουν περίπου 10 δολάρια το βαρέλι πάνω από τα προπολεμικά επίπεδά τους. Μια ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη πιθανότατα θα διαρκέσει μήνες.

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