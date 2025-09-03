Κίνημα Δημοκρατίας: Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό στις αστικές μεταφορές

Τη δυσαρέσκειά του για την πρόσφατη ΚΥΑ για τα ταξί, που όπως καταγγέλλουν οι οδηγοί επιτρέπει σε van να αναλαμβάνουν μεταφορικό έργο, εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Κίνημα Δημοκρατίας.

Αντί να ενισχύσει τους χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται στα ταξί, η κυβέρνηση προκρίνει μια ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο σε αθέμιτο ανταγωνισμό, αποδυναμώνοντας ένα κλάδο θεμελιώδους σημασίας για τις αστικές μεταφορές, τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας.

«Η έκδοση της ΚΥΑ χωρίς διαβούλευση και κοινοβουλευτικό έλεγχο δημιουργεί «γκρίζες ζώνες» στη λειτουργία των ΕΙΧ με οδηγό. Ρυθμίζεται μια αγορά στην τύχη, αφού δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των οχημάτων, των αδειών και των απασχολούμενων επαγγελματιών. Η έλλειψη απογραφής καθιστά αδύνατη την πραγματική αποτίμηση του αντικτύπου στον θεσμικό και κοινωνικό ιστό των μεταφορών.

Όχι μόνο αμφισβητείται η αρχή της ισονομίας μεταξύ ταξί και ΕΙΧ, αλλά υπονομεύεται και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Οι επιβαρύνσεις που θα υποστούν οι νόμιμοι οδηγοί – χωρίς να υπάρχουν δίκαια κριτήρια και χωρίς επαρκείς ελέγχους απέναντι στις «πειρατικές» πλατφόρμες – αναμένεται να μεταφραστούν σε οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια για χιλιάδες οικογένειες.

Καμία ρύθμιση χωρίς καταγραφή

Πλήρης απογραφή των ΕΙΧ με οδηγό: αριθμός αδειών, οχημάτων και απασχολούμενων επαγγελματιών.

Δίκαιοι κανόνες ανταγωνισμού

Ενίσχυση των ελέγχων για την αντιμετώπιση «πειρατικών» πλατφορμών και ισοκατανομή κυρώσεων μεταξύ ταξί και ΕΙΧ.

Σεβασμός στους εργαζόμενους

Διασφάλιση ότι οι όροι μίσθωσης και λειτουργίας προστατεύουν επαγγελματίες και καταναλωτές.

Το Κίνημα Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια, η νομιμότητα και ο σεβασμός προς τους εργαζόμενους δεν είναι προαιρετικά. Είναι η μόνη ορθή πορεία για να λειτουργήσει δίκαια και αποτελεσματικά ο κρίσιμος τομέας των αστικών μεταφορών» καταλήγει στην ανακοίνωσή του το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

