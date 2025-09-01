search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:27
ΕΛΛΑΔΑ

01.09.2025 11:41

Απεργία 48 ωρών στα ταξί: Τι είπε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος

01.09.2025 11:41
Απεργία διάρκειας 48 ωρών την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στα ταξί ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Η απεργία έρχεται σε συνέχεια της σύγκρουσης με την κυβέρνηση – και συγκεκριμένα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντινο Κυρανάκη – αναφορικά με την παραχώρηση συγκοινωνιακού έργου στα βαν.

«Γενικά ξέρουμε από το 2018 ότι ως αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης και πολλά στελέχη του ήταν υπέρ του αφανισμού του κλάδου. Δεν στήριξαν τον νόμο 4530 που έβαζε σειρά και ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα έβγαλαν μια ΚΥΑ αντί να πουν δημόσια ότι θέλουν να διαλύσουν τα ταξί αλλάζοντας τον νόμο», τόνισε ο κ. Λυμπερόπουλος μιλώντας το πρωί στα ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Ο κ. Λυμπερόπουλος κάνει λόγο για «παραβίαση του Συντάγματος», σημειώνοντας ότι «θα έπρεπε να είχαν πάει φυλακή αυτοί οι άνθρωποι».

Καταγγέλλει επίσης ότι το υπουργείο «δεν έχει δημιουργήσει μητρώο, ούτε έχει ορίσει πόσα van μπορούν να δραστηριοποιούνται», ενώ η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί «δεν δουλεύει και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές».

«Δεν υπάρχει φορολογικός έλεγχος γιατί τα σβήνουν μετά ή δεν τους ελέγχει κανένας. Είναι το πλιάτσικο που μέσω τουρισμού έχουν αφανίσει τις διαδρομές και πλέον παίζουνε με πολλά δισεκατομμύρια το χρόνο που κλέβουνε» ανέφερε ο κ. Λυμπερόπουλος.

