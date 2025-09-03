search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 18:27
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 17:22

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

03.09.2025 17:22
«Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς εργασία και δεν μπορεί η εργασία να μην απολαμβάνει το οφέλη της ανάπτυξης», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού.

Απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους των εργαζόμενων ανέφερε: «Εκπροσωπείτε έναν κλάδο, ο οποίος έχει ανοιχτά ζητήματα όπως η εργασιακή ανασφάλεια, η ελαστικότητα στην απασχόληση, η εποχικότητα και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα του επιδόματος ανεργίας. Από τη μία λέμε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι το περιβάλλον και οι άνθρωποι του, αλλά οι άνθρωποι του τουρισμού είναι άνεργοι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε ως χώρα στο περιορισμένο και ανεπαρκές μέτρο του επιδόματος ανεργίας». Υπογράμμισε, δε, τη σημασία της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν καλύτερους μισθούς.

«Αν έχουμε καλύτερες υπηρεσίες τουρισμού, καλύτερες υπηρεσίες στη σίτιση και καλύτερες αμοιβές στους εργαζόμενους, θα είναι προς το συνολικό συμφέρον της ελληνικής οικονομίας», είπε ακόμη και μίλησε για την ανάγκη επιμήκυνσης του χρόνου απασχόλησης για τους εργαζόμενους στον τουρισμό .

Εξέφρασε την έντονη αντίθεση του στο εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση λέγοντας: «Το 13ωρο που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης και κα Κεραμέως είναι μεσαίωνας. Είναι σκλαβιά των εργαζόμενων. Μιλάμε για εργαζόμενους που θα φεύγουν νύχτα και θα γυρίζουν νύχτα. Και δεν θα ξέρουν και τι τους περιμένει την επόμενη νύχτα, διότι μπορεί να τους περιμένει και μια διήμερη σύμβαση… Ζητάμε την απόσυρση αυτού του αντεργατικού νομοσχεδίου και πρέπει η κοινωνία να διεκδικήσει να μην γυρίσει τόσα χρόνια πίσω η Ελλάδα». Συνεχίζοντας υπογράμμισε: «Αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, για εργαζόμενους με εργασία όλο τον χρόνο, πάμε πίσω. Αυτός είναι ο οδοστρωτήρας που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, διότι το μόνο που θέλει να υποστηρίξει είναι τα υπερκέρδη των καρτέλ».

Στη συνάντηση συμμετείχε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Χότζογλου, ο γενικός γραμματέας Φώτης Σκάλτας, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Μιχάλης Μουτάφης και το μέλος της διοίκησης Παναγιώτης Πραβητιανός.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συνάντηση συμμετείχε ο γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης, ο τομεάρχης Εργασίας Γιώργος Γαβρήλος, η τομεάρχης Τουρισμού Καλλιόπη Βέττα, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Τρυφών Αλεξιάδης και ο σύμβουλος του προέδρου για θέματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας Νίκος Νυφούδης.

