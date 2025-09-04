Γαλάζια «αίρεση» πριν τη ΔΕΘ: Δείπνο 15 βουλευτών με μενού το άδηλο μέλλον της ΝΔ – Βολές για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, αλαζονεία και απολιτίκ Μαξίμου

Μπορεί το ενδιαφέρον των κυβερνητικών στελεχών και των επιτελών του μεγάρου Μαξίμου να βρίσκεται στην επιτυχία της παρουσίας του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ φαίνεται όμως ότι εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας υπάρχει και αρκετός προβληματισμός τόσο για την επόμενη μέρα των εξαγγελιών όσο και συνολικά για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα.

Οι διακοπές του καλοκαιριού έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλούς γαλάζιους βουλευτές να επικοινωνήσουν με την κομματική βάση τόσο στις εκλογικές τους περιφέρειες όσο και στους τόπους των διακοπών τους και το κλίμα που εισέπραξαν όπως λένε σε συναντήσεις μεταξύ τους είναι αρκούντως απογοητευτικό. Μάλιστα βουλευτής έλεγε σε συνάδελφό του στο εντευκτήριο της Βουλής μου η κατάσταση του θύμιζει 2012 και τα χρόνια του μνημονίου.

Αυτοί οι προβληματισμοί διατυπώνονται εντόνως τόσο στο εντευκτήριο της Βουλής όσο και σε γεύματα και δείπνα. Ένα τέτοιο δείπνο έλαβε χώρα χθες το βράδυ στο εστιατόριο lolita’s στο Νέο Ψυχικό. Εκεί στις 9 το βράδυ ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης υποδέχθηκε 15 συνάδελφους του, όλοι πρώην υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να γιορτάσει μαζί τους ετεροχρονισμένα την ονομαστική του γιορτή, καθώς τον λένε Παναγιώτη και γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο.

Η πρόσκληση ήρθε στα κινητά τους εδώ και αρκετές μέρες και όλοι κατάλαβαν ότι η γιορτή ήταν η πρόφαση και ότι ο πραγματικός λόγος της χθεσινής μάζωξης ήταν η διατύπωση απόψεων, καθώς ο προβληματισμός για το που βαδίζει η Νέα Δημοκρατία είναι διάχυτος. Κάποιος από την ομήγυρη χαρακτήρισε την όλη συνάντηση ως η παρέα των 15 και φαίνεται πως η φράση καταγράφηκε και έτσι θα μείνει από δω και πέρα η συγκεκριμένη συγκέντρωση.

Γεωγραφικά η κατανομή των παρευρισκομένων ήταν από όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας ενώ από κάθε περιφέρεια ήταν καλεσμένος ένας μόνο βουλευτής. Ανάμεσα στους 15 ήταν και βουλευτές τέσσερις εκ των οποίων τα ονόματα τους έχουν ακουστεί για την θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας.

«Τρόμαξαν με αυτά που ειπώθηκαν στο τραπέζι»

Παρά το εορταστικό κλίμα και τα χρόνια πολλά που εισέπραξε ο πρώην υπουργός το κλίμα όσον αφορά τα νεοδημοκρατικά ήταν αρκετά βαρύ και κάποιοι τρόμαξαν από αυτά που ειπώθηκαν στο τραπέζι. Διατυπώθηκε κριτική για λάθος χειρισμούς σε μεγάλα ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, για στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου που χαρακτηριστήκαν αποκομμένα από την ζωή και την πραγματικότητα και για τον ύδροκεφαλο και απολιτίκ τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Μαξίμου συνολικά.

Ήταν διάχυτος ο προβληματισμός για το αν η κατάσταση μπορεί να γυρίσει ή η βλάβη είναι μη αναστρέψιμη και το ενδιαφέρον στην χθεσινή συνάντηση ήταν ότι της κριτικής δεν ξέφυγε ούτε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ο οποίος φαίνεται πια πως δεν είναι στο απυρόβλητο από τους βουλευτές του. Μάλιστα η κριτική ήταν εκτεταμένη, οι βουλευτές μετέφεραν συζητήσεις που έχουν κάνει και με άλλους συναδέλφους τους, και όπως ειπώθηκε, το περίεργο είναι ότι η κριτική γίνεται όχι μόνο από εκείνους που είναι εκτός κυβέρνησης, αλλά πια και από υπουργούς που κατέχουν σήμερα θώκους.

Για το κόμμα Σαμαρά – «έχει αντίκρισμα» στην κοινωνία

Στη συζήτηση ετέθη και το θέμα της δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Οι πιο πολλοί από την παρέα εκτίμησαν ότι ο κ. Σαμαράς έχει αντίκρισμα στην κοινωνία καθώς υπάρχει ένα δεξιό κοινό που ακόμα δεν έχει συγχωρέσει στη Νέα Δημοκρατία το νόμο για την ισότητα στον γάμο και άλλες επιλογές που έχουν θεωρηθεί ξένες προς την ιδεολογία της παράταξης.

Από τους χθεσινούς παρευρισκόμενους κανείς δεν διατύπωσε πρόθεση να πάει στο νέο κόμμα Σαμαρά κανείς όμως επίσης δεν χαρακτήρισε την κίνηση του αδιάφορη εφόσον αυτή υλοποιηθεί. Ο Νότης Μηταράκης, που διατηρεί στενές σχέσεις με τον Μεσσήνιο πολιτικό, καθώς είναι ξάδερφος του αλλά και κουμπάρος του, αφού ο κ. Σαμαράς τον έχει παντρέψει, διατύπωσε στην παρέα την στεναχώρια του για το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι εκτός ΝΔ.

Πρόσθεσε ότι κατά την άποψη του ο κ. Σαμαράς θα έπρεπε να επιστρέψει με κάποιο τρόπο στην παράταξη στην οποία ηγήθηκε και της οποίας διετέλεσε πρόεδρος της. Αυτό που επισημάνθηκε είναι ότι τόσο η χθεσινή όσο και ανάλογες συναντήσεις και συζητήσεις δεν είναι κατευθυνόμενες. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά από κάποιους «δεν είμαστε καραμανλικοί, σαμαρικοί ή οπαδοί του Δένδια, δεν παίζουμε παιχνίδι κανενός, εκφράζουμε τον προβληματισμό μας και την ανησυχία μας για την παράταξη».

Το δείπνο ολοκληρώθηκε γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα και οι 15 έδωσαν εκ νέου ραντεβού να βρεθούν μέσα στο μήνα αυτή τη φορά όπως είπαν για τα γενέθλια του Νότη Μηταράκη που έρχονται. Έτσι πια στη Νέα Δημοκρατία μετά τις ομαδοποιήσεις των 12 και των 15, τώρα προέκυψαν και τα τραπέζια και οι συναντήσεις των 15 που φαίνεται ότι θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.

