Πρωθυπουργικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ με στόχο να υποβαθμιστεί το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και να αλλάξει το κλίμα

Στη σκιά του απόηχου που έχει αφήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπερδραστηριοποίησης του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα μιλήσει μία μέρα πριν από τον πρωθυπουργό στο συνέδριο του «Economist», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει στη ΔΕΘ παίζοντας το τελευταίο του χαρτί, αυτό των παροχών, προκειμένου να αλλάξει στο κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία.

Ο πρωθυπουργός δεν επιθυμεί να μπει στον χειμώνα με τις αυξήσεις στην ενέργεια έχοντας σε πρώτο πλάνο το σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ο λόγος είναι ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η Ν.Δ. σήμερα βρίσκεται στα χειρότερά της εξαιτίας της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να κλείσει εύκολα, δεδομένου ότι σύντομα έρχεται και δεύτερη δικογραφία η οποία εμπλέκει 10 βουλευτές – οι 9 ανήκουν στην πλειοψηφία – με την υπόθεση αυτή.

Έτσι, λίγο πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί μια καλά οργανωμένη επικοινωνιακή επιχείρηση για το θέμα αυτό με σκοπό να το υποβαθμίσει όσο περισσότερο μπορεί.

Μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ΑΦΜ που έχουν ελεγχθεί, επισημαίνοντας ότι θα γίνουν ακόμα και δεσμεύσεις περιουσιών σε όσους δεν επιστρέψουν τα χρήματα, ο πρωθυπουργός σκοπεύει στο Βελλίδειο να αναφερθεί στο ζήτημα της «επιστροφής των κλεμμένων» επισημαίνοντας ότι έκανε πράξη σε σύντομο χρονικό διάστημα τη δήλωσή του ότι «θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες».

Μεσαία τάξη και δημογραφικό

Οι επικοινωνιολόγοι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τη φθορά που έχει επιφέρει η υπόθεση αυτή στην κυβέρνηση. Προκειμένου λοιπόν αυτό το κακό κλίμα να αντιστραφεί, το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε να εξαντλήσει τα περιθώρια που έχει ώστε να ενισχυθεί οικονομικά η μεσαία τάξη, η οποία θα κρίνει το αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές.

Οι συσκέψεις είναι συνεχείς, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς θέλουν να εμφανίζουν στον πρωθυπουργό μία δέσμη προτάσεων η οποία θα έχει λογική, αφήγημα και στίγμα.

Το βασικό αφήγημα λοιπόν έχει να κάνει με τη μείωση των άμεσων φόρων σε συνδυασμό με το δημογραφικό. Με λίγα λόγια όσο μεγαλύτερη οικογένεια έχει κάποιος τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη γι’ αυτόν.

Τα μέτρα

Το ύψος των παρεμβάσεων θα κυμανθεί κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ και οι φοροελαφρύνσεις θα έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά. Όπως λένε μάλιστα κυβερνητικά στελέχη, «η μείωση των φόρων είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι». Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των μέτρων που θα ανακοινωθούν είναι:

● Φορολογικές ελαφρύνσεις κυρίως σε εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, με την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή που αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 13% και 15%, από 22% που ισχύει σήμερα. Ο ανώτατος συντελεστής 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ παραμένει αμετάβλητος. Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ ο συντελεστής παραμένει 9%, ενώ εξετάζεται και αύξηση του αφορολογήτου για οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα.

● Ενδεχομένως θα υπάρξουν νέα κλιμάκια για εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ, ανάλογα με το δημοσιονομικό κόστος και τις προτεραιότητες των παροχών.

● Θα μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα από ενοίκια. Ο εισαγωγικός συντελεστής για μισθώματα έως 12.000 ευρώ θα μειωθεί στο 7,5% από 15% που ισχύει σήμερα. Για ενοίκια από 12.001 έως 35.000 ευρώ εξετάζεται διάσπαση του κλιμακίου και εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή από το 35% που εφαρμόζεται σήμερα για όσους έχουν ενοίκια από 12.000 έως 20.000 ή 25.000 ευρώ. Επιπλέον ο ανώτατος συντελεστής 45% για εισπράξεις άνω των 35.000 ευρώ ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το δημοσιονομικό κόστος.

● Στήριξη εισοδημάτων: Στοχευμένες αυξήσεις (με έμφαση σε οικογένειες και ένστολους).

● Παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθεί η στεγαστική πίεση, με εργαλεία που θα «πιάνουν τόπο» σε νέους και οικογένειες.

● Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις – που εφαρμόστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Απόβαση κυβερνητικών

Εν τω μεταξύ μέχρι και το Σάββατο το βράδυ που θα μιλήσει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης όλα τα κυβερνητικά στελέχη θα περιοδεύσουν στους όμορους νόμους προκειμένου να επικοινωνήσουν την πρόθεση του πρωθυπουργού να βάλει το χέρι στην τσέπη, δεδομένου ότι το πρόβλημα της Ν.Δ. στη βόρεια Ελλάδα έχει φουντώσει.

● Σήμερα θα πάνε στη Φλώρινα η υπουργός Οικογένειας Δ. Μιχαηλίδου, οι υφυπουργοί Β. Χαραλαμπογιάννη, Ι. Φωτήλας και Ε. Ράπτη και ο γ.γ. Π. Στάθης.

● Στην Πιερία θα μεταβούν ο υπουργός Α. Σκέρτσος, οι υφυπουργοί Χ. Θεοχάρης, Λ. Βιλδιρίδη και o γ.γ. Γ. Καλατζής.

● Στην Καστοριά θα βρεθούν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης, ο υφυπουργός Κ. Καραγκούνης και ο γ.γ. Β. Σιαδήμας.

● Στον Έβρο θα μεταβούν ο υπουργός Μετανάστευσης Θ. Πλεύρης, οι υφυπουργοί Β. Σπανάκης και Κ. Κατσαφάδος και η γ.γ. Αικ. Οικονόμου.

● Στην πολύ δύσκολη για τη Ν.Δ. Β’ Θεσσαλονίκης θα περιοδεύσει ο υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας μαζί με τον υφυπουργό Γ. Κώτσηρα και τον γ.γ. Δ. Αναγνωστόπουλο.

● Στην εξίσου δύσκολη εκλογικά Α’ Θεσσαλονίκης θα βρεθεί επίσης το «βαρύ πυροβολικό» της κυβέρνησης και συγκεκριμένα οι υπουργοί Οικονομίας Κ. Πιερρακάκης, Υγείας Άδ. Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης, καθώς και ο γ.γ. Αντ. Οικονόμου.

● Αύριο θα περιοδεύσουν στις Σέρρες η υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως, ο υφυπουργός Αθ. Δαβάκης και ο γ.γ. Σπ. Πρωτοψάλτης.

Την ερχόμενη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα άφιξης του πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα, θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη: Μία για την αναπηρία, με ομιλήτρια την υπουργό Οικογένειας Δ. Μιχαηλίδου και μία για την επιχειρηματικότητα με κεντρικούς ομιλητές τον υπουργό Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκο, την υπουργό Παιδείας Σ. Ζαχαρακάκη, την υπουργό Πολιτισμού Λ. Μενδώνη και τον γ.γ. της Κ.Ε. της κυβερνώσας παράταξης Κ. Σκρέκα.

