Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση – Συμμετείχε και στην «οικογενειακή» φωτογραφία

Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, παρευρέθηκε το Πεκίνο, ύστερα από επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης, για τις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο κ. Παπανδρέου παρακολούθησε τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν ενώ συμμετέχει και στο επίσημο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Ο κ. Παπανδρέου συμμετείχε και στην «οικογενειακή» φωτογραφία όλων των καλεσμένων του Κινέζου προέδρου.

