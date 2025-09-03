Επίθεση Νετανιάχου σε Βέλγο πρωθυπουργό για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους – «Ένας αδύναμος ηγέτης»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε φραστικά σήμερα στον Βέλγο ομόλογό του Μπαρτ ντε Βέβερ, αποκαλώντας τον «έναν αδύναμο ηγέτη που επιδιώκει να κατευνάσει την ισλαμική τρομοκρατία θυσιάζοντας το Ισραήλ», μια ημέρα αφότου οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εξοργιστεί από τις δεσμεύσεις Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αυστραλίας και τώρα του Βελγίου, να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτό τον μήνα.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου «θέλει να ταΐσει τον τρομοκράτη κροκόδειλο πριν καταβροχθίσει το Βέλγιο», έγραψε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο X.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου επιτέθηκε με παρόμοιο τρόπο στον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντάς τον επίσης «αδύναμο» αφότου η Καμπέρα ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος και στη συνέχεια απαγόρευσε σε έναν ακροδεξιό Ισραηλινό βουλευτή την είσοδο στη χώρα.

