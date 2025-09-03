Επίθεση Νετανιάχου σε Βέλγο πρωθυπουργό για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους – «Ένας αδύναμος ηγέτης»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε φραστικά σήμερα στον Βέλγο ομόλογό του Μπαρτ ντε Βέβερ, αποκαλώντας τον «έναν αδύναμο ηγέτη που επιδιώκει να κατευνάσει την ισλαμική τρομοκρατία θυσιάζοντας το Ισραήλ», μια ημέρα αφότου οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος.
Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εξοργιστεί από τις δεσμεύσεις Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αυστραλίας και τώρα του Βελγίου, να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτό τον μήνα.
Ο πρωθυπουργός του Βελγίου «θέλει να ταΐσει τον τρομοκράτη κροκόδειλο πριν καταβροχθίσει το Βέλγιο», έγραψε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο X.
Το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, πρόσθεσε.
Ο Νετανιάχου επιτέθηκε με παρόμοιο τρόπο στον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντάς τον επίσης «αδύναμο» αφότου η Καμπέρα ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος και στη συνέχεια απαγόρευσε σε έναν ακροδεξιό Ισραηλινό βουλευτή την είσοδο στη χώρα.
Διαβάστε επίσης:
Χάρτες προσάρτησης της Δυτικής όχθης σχεδιάζει ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Νετανιάχου – Ποιες περιοχές εξαιρεί
Εντείνονται οι πολιτικές διαβουλεύσεις στη Γαλλία στη σκιά του κινδύνου ακυβερνησίας
Ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε τους Πούτιν και Σι να συζητούν για… μεταμοσχεύσεις οργάνων και αθανασία (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.