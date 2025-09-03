search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

03.09.2025 17:40

Εντείνονται οι πολιτικές διαβουλεύσεις στη Γαλλία στη σκιά του κινδύνου ακυβερνησίας

03.09.2025 17:40
macron bayrou 88- new

Με πιθανότερο ενδεχόμενο, στην παρούσα φάση, να μην λάβει σε πέντε ημέρες την ψήφο εμπιστοσύνης της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, μετά το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 που παρουσίασε, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού συνεχίζει τις διαβουλεύσεις του με τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων της χώρας, αφήνοντας να εννοηθεί πως κάποια από τα μέτρα λιτότητας που πρότεινε, στο πλαίσιο της προσπάθειας του για δημοσιονομική εξυγίανση, είναι διαπραγματεύσιμα, αρχής γενομένης από το ζήτημα της κατάργησης των δύο επισήμων αργιών του γαλλικού κράτους.

Στόχος του Φρανσουά Μπαϊρού είναι να πείσει τα κόμματα της κεντροαριστεράς, και πρωτίστως το Σοσιαλιστικό κόμμα, να υπαναχωρήσουν από την διακηρυγμένη πρόθεση τους να μην του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, οδηγώντας τη Γαλλία σε νέα κυβερνητική κρίση. Μιλώντας σήμερα σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση απίστευτης αποδυνάμωσης», ότι το δημόσιο χρέος είναι «μία αιμορραγία», ενώ χαρακτήρισε «ριψοκίνδυνο» το ενδεχόμενο να αποφασίσει ο πρόεδρος Μακρόν την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και να προκηρύξει εκ νέου βουλευτικές εκλογές, όπως έπραξε το 2022 και το 2024. Με δεδομένη και την χθεσινή παραίνεση του Γάλλου προέδρου προς τον πρωθυπουργό Μπαϊρού να προσπαθήσει «να εργαστεί με τους σοσιαλιστές», η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του τελευταίου με την ηγεσία του γαλλικού Σοσιαλιστικού κόμματος έχει ιδιαίτερη σημασία, στο βαθμό που η ψήφος των σοσιαλιστών βουλευτών είναι καθοριστική σε σχέση με την διαμόρφωση των πλειοψηφιών στην γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Το Σοσιαλιστικό κόμμα δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην κυβέρνηση. Θέτει ωστόσο ως προαπαιτούμενα να αναλάβει την πρωθυπουργία, να εφαρμοστεί το εναλλακτικό σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού που πρότεινε στις 30 Αυγούστου κ.α.. Αντίθετο στην ικανοποίηση των σοσιαλιστικών προαπαιτούμενων έχει δηλώσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, που συμμετέχει σήμερα στην γαλλική κυβέρνηση, και του οποίου οι ψήφοι είναι επίσης απαραίτητοι για την διαμόρφωση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Ειδικότερα το Ρεπουμπλικανικό κόμμα θεωρεί ότι το 2026 το γαλλικό κράτος θα πρέπει να εξοικονομήσει πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το Σοσιαλιστικό κόμμα εκτιμά ότι η εξοικονόμηση θα πρέπει να είναι μικρότερη των 30 δισ. ευρώ. Επίσης το Ρεπουμπλικανικό κόμμα δηλώνει αντίθετο στην πρόταση των Γάλλων σοσιαλιστών για την επιβολή ενός ειδικού φόρου επί των περιουσιών άνω των 100 εκατομυρίων ευρώ στην Γαλλία.

Τέλος, κατά οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με την παράταξη Μακρόν έχουν τοποθετηθεί ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που ζητούν άμεση προσφυγή στις κάλπες, για την εκλογή νέας Εθνοσυνέλευσης η πρώτη και νέου προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας ο δεύτερος.

