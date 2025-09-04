Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Έρευνες για τυχόν ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με το έργο κατασκευής του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αξίας 1,9 δισ. ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται και από την ΕΕ διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με το Reuters.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, διευκρινίζοντας ότι «δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμά της». Ο ΑΔΜΗΕ έχει αναλάβει το έργο Great Sea Interconnector (GSI) για να συνδέσει τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης με αυτά της Κύπρου και με μελλοντικό στόχο να επεκταθεί στο Ισραήλ.

Το έργο έχει υποστεί πολλές καθυστερήσεις και η Κύπρος έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και την βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επανέλαβε τη δέσμευσή της για το έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε ανασταλεί λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών. Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) άνοιξε έρευνα για «ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα».

Μαρινάκης: Δεν θα πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Από την πλευρά της Αθήνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατ’ αρχάς δήλωσε ότι «στην ελληνική κυβέρνηση δεν έχει περιέλθει η οποιαδήποτε όχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τον GSI. Η ελληνική πλευρά θα ζητήσει περαιτέρω ενημέρωση, προφανώς από την Κυπριακή Δημοκρατία», ενώ σημείωσε ότι «οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού, του κ. Κεραυνού δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, αυτή είναι η διάσταση που συζητάμε, τη χρηματοδότησή του και το δίκαιο επιμερισμό του κόστους. […] Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που πιστεύει ή προτείνει είτε από τους δημοσιολογούντες είτε από τα πολιτικά κόμματα, ότι πρέπει το έργο αυτό να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο».

Ο Π. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δεν έχουν τεθεί υπ’ όψιν οι μελέτες βιωσιμότητας, στις οποίες αναφέρθηκε και ο υπουργός της Κύπρου. Λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για την υλοποίηση του έργου. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται, να υπενθυμίσω, μερικώς από την ΕΕ, είναι μείζονος σημασίας, ιδιαιτέρως για την Κύπρο. Γιατί αίρει την ενεργειακή απομόνωσή της και το υποστηρίζουμε και εμείς […]. Θέλουμε, λοιπόν, το έργο, θέλουμε τη συνέχιση του, όπως έχουμε δηλώσει. […] Συνεχίζουμε και θεωρούμε αυτό το έργο καίριας σημασίας, στηρίζοντάς το, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη διάσταση του καταμερισμού του κόστους. Και το λέμε ξανά και ξανά. Δεν θα το επωμιστεί μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος».

Κομισιόν: Έργο ύψιστης σημασίας

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα Κάιζα, επανέλαβε ότι «το έργο Great Sea Interconnector (GSI) παραμένει υψίστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνατοτήτων μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί», προσθέτοντας ότι «μόλις υλοποιηθεί, θα επιτρέψει την ενσωμάτωση αυξημένων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, γεγονός που τελικά θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας προς όφελος των επιχειρήσεων, των εταιρειών και των καταναλωτών στην περιοχή».

Όσον αφορά στην χρηματοδότηση του GSI, εξήγησε ότι «έχει το καθεστώς του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και έχει λάβει χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια από διάφορους μηχανισμούς μας» και ότι «προτού αυτό το έργο γίνει επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ, έχει περάσει από αρκετά αυστηρό έλεγχο από την Επιτροπή, από τους φορείς του έργου, διότι φυσικά πρέπει να αποδεικνύει την οικονομική του βιωσιμότητα. Το έργο αυτό υλοποιείται ήδη εδώ και αρκετά χρόνια και θα θέλαμε να δούμε την ολοκλήρωσή του το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε σε επαφή με τον φορέα υλοποίησης, με τις ρυθμιστικές αρχές, με τις εθνικές αρχές, και φυσικά καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους».

Η Κάιζα επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το έργο, ωστόσο, δεν έκανε κανένα σχόλιο, τονίζοντας ότι «πρόκειται για εξελισσόμενες διαδικασίες». Επανέλαβε, δε, ότι «αναμένουμε από όλα τα μέρη να δεσμευτούν για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου, διότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των εμπλεκομένων μερών, και ειδικά της Κύπρου, η οποία είναι ο κύριος ωφελούμενος του έργου αυτού».

