search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 22:53
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 22:39

Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου δίπλα σε… Σι, Πούτιν και Κιμ

02.09.2025 22:39
papandreou

Το Πεκίνο θα επισκεφθεί ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, έπειτα από επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης και θα απουσιάσει από την εκδήλωση στο Ζάππειο για την επέτειο των 51 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Παπανδρέου αναμένεται να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που θα λάβουν χώρα την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ-ουν θα παρακολουθήσουν επίσης την παρέλαση στο πλευρό του Σι Τζινπινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιεν Αν Μεν και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας: Ο λαός και η νεολαία δεν θα μείνουν σε ρόλο θεατή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ

Συνέχεια στις παρεμβάσεις του μέσω αναρτήσεων δίνει ο Τσίπρας πριν το συνέδριο του Economist

Χατζηδάκης: Προανήγγειλε παρεμβάσεις 1,5 δισ. ευρώ για τη μεσαία τάξη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
flying cat
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat III – Πλέει προς τον Πόρο με χαμηλή ταχύτητα

papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου δίπλα σε… Σι, Πούτιν και Κιμ

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον φέρουν να είναι… νεκρός: «Είναι fake news»

panos kammenos 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω, σας έχω

macron 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Μακρόν σε Νετανιάχου: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 22:50
flying cat
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat III – Πλέει προς τον Πόρο με χαμηλή ταχύτητα

papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου δίπλα σε… Σι, Πούτιν και Κιμ

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον φέρουν να είναι… νεκρός: «Είναι fake news»

1 / 3