Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου δίπλα σε… Σι, Πούτιν και Κιμ

Το Πεκίνο θα επισκεφθεί ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, έπειτα από επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης και θα απουσιάσει από την εκδήλωση στο Ζάππειο για την επέτειο των 51 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Παπανδρέου αναμένεται να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που θα λάβουν χώρα την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ-ουν θα παρακολουθήσουν επίσης την παρέλαση στο πλευρό του Σι Τζινπινγκ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιεν Αν Μεν και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.
