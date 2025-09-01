search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 14:45
01.09.2025 12:35

Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου – Για την 80η επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

01.09.2025 12:35
papandreou_0306_1460-820_new

Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τις εκδηλώσεις για την επέτειο αυτή στην Κίνα, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου θα επισκεφθεί το Πεκίνο, ύστερα από επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου.

Ο Γ. Παπανδρέου θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

