Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου – Για την 80η επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τις εκδηλώσεις για την επέτειο αυτή στην Κίνα, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου θα επισκεφθεί το Πεκίνο, ύστερα από επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου.
Ο Γ. Παπανδρέου θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν των διεθνών προσκεκλημένων ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.
Διαβάστε επίσης
Η αποκρουστική ανάρτηση μίας καθηγήτριας για την Αξιώτισσα και η άνευ όρων παράδοση στον Νετανιάχου
Σύμβουλος στη Νομική Σχολή του Keele o Ανδρέας Λοβέρδος
Ο Τσίπρας μετράει αντιδράσεις μετά το καρφί Τσακαλώτου περί… Μεσσία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.