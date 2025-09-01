Σύμβουλος στη Νομική Σχολή του Keele o Ανδρέας Λοβέρδος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός και πρώην στλεεχος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη σύνθεση της διοικητικής ομάδας του βρετανικού πανεπιστημίου Keele, που αδειοδοτήθηκε πρόσφατα στη χώρα μας.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος ορίστηκε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Νομικής Σχολής.
Θυμίζουμε ότι με άλλη ανακοίνωση του University of Keele, αποκαλύπτεται ότι η Ελλάδα έχει πλέον τον πρώτο Πρύτανη ιδιωτικού πανεπιστημίου: τον Οδυσσέα Ζώρα, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘΑ.
