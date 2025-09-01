search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 10:13
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 09:50

Σύμβουλος στη Νομική Σχολή του Keele o Ανδρέας Λοβέρδος

01.09.2025 09:50
PASOK-LOBERDOS

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός και πρώην στλεεχος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη σύνθεση της διοικητικής ομάδας του βρετανικού πανεπιστημίου Keele, που αδειοδοτήθηκε πρόσφατα στη χώρα μας.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ορίστηκε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Νομικής Σχολής.

Θυμίζουμε ότι με άλλη ανακοίνωση του University of Keele, αποκαλύπτεται ότι η Ελλάδα έχει πλέον τον πρώτο Πρύτανη ιδιωτικού πανεπιστημίου: τον Οδυσσέα Ζώρα, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘΑ.

Διαβάστε επίσης

Ο Τσίπρας μετράει αντιδράσεις μετά το καρφί Τσακαλώτου περί… Μεσσία

Καχυποψία

Το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

TadaoAndo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

vodka_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

lord_oftherings
ΜΟΥΣΙΚΗ

The Lord of the Rings: Νέα διάκριση για το soundtrack της ταινίας

PASOK-LOBERDOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σύμβουλος στη Νομική Σχολή του Keele o Ανδρέας Λοβέρδος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 10:13
ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

TadaoAndo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

vodka_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

1 / 3