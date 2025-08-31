Το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο

Τέλος στη συζήτηση για συνεργασία ή συνεννόηση για τον εκλογικό νόμο θέλουν να δώσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείουν πως η κυβέρνηση θα μπορούσε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και υποστηρίζουν πως η αλλαγή του ορίου εισόδου στη Βουλή και η αλλαγή του μπόνους είναι σοβαρές δομικές αλλαγές.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξει τέτοια προεκλογικά παιχνίδια αλλαγής» ξεκαθαρίζουν.

Διαβάστε επίσης:

Μετά τη ΔΕΘ και διά βοής ο νέος γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ.

Η πολιτική σχέση Ανδρουλάκη – Διαμαντοπούλου έχει μηνύματα και για το μέλλον

Αντίσταση Μητσοτάκη στα αιτήματα για ανασχηματισμό