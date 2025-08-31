search
τεύχος 2401

τεύχος 2401
28/8/25
31.08.2025 11:59

Το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο

τεύχος 2401

τεύχος 2401
28/8/25
31.08.2025 11:59
KALPES NEW

Τέλος στη συζήτηση για συνεργασία ή συνεννόηση για τον εκλογικό νόμο θέλουν να δώσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείουν πως η κυβέρνηση θα μπορούσε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και υποστηρίζουν πως η αλλαγή του ορίου εισόδου στη Βουλή και η αλλαγή του μπόνους είναι σοβαρές δομικές αλλαγές.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξει τέτοια προεκλογικά παιχνίδια αλλαγής» ξεκαθαρίζουν.

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο

xenos-epidavros
ΘΕΑΤΡΟ

Επιστρέφει στον Λυκαβηττό το «ζ-η-θ, ο Ξένος» για μία ακόμη παράσταση

syriza_grafeia_2508_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τόπος κάηκε, η χώρα έγινε διπλωματικό παραπαίδι και ο πρωθυπουργός εκθειάζει τον νόμο εργασιακής αυθαιρεσίας» 

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας – 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

opekepe (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για άρση ασυλίας δέκα βουλευτών αποστέλλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία - Νέα θύελλα στο πολιτικό σκηνικό

