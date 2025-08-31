Το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τέλος στη συζήτηση για συνεργασία ή συνεννόηση για τον εκλογικό νόμο θέλουν να δώσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείουν πως η κυβέρνηση θα μπορούσε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και υποστηρίζουν πως η αλλαγή του ορίου εισόδου στη Βουλή και η αλλαγή του μπόνους είναι σοβαρές δομικές αλλαγές.
«Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξει τέτοια προεκλογικά παιχνίδια αλλαγής» ξεκαθαρίζουν.
