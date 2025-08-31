Μετά τη ΔΕΘ και διά βοής ο νέος γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ.

Το συναισθηματικά δύσκολο έργο της εκλογής νέου γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. αναμένεται να κληθούν να σηκώσουν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος μετά τον αδόκητο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες.

Οι πληροφορίες λένε ότι η Κ.Ο. της Ν.Δ. θα συνεδριάσει αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ενώ, αν και το Μαξίμου έχει εξετάσει κάποια ονόματα ως διαδόχους του άτυχου βουλευτή Ημαθίας, η συνήθης… ονοματολογία που επικρατεί σε αυτές τις περιπτώσεις απουσιάζει χαρακτηριστικά.

Επίσης –και αυτό έχει τη σημασία του–, συζητείται το ενδεχόμενο η εκλογή νέου γραμματέα της Κ.Ο. να πραγματοποιηθεί διά βοής και όχι με κάλπη.

Τώρα, ο ακριβής χρόνος της συνεδρίασης της ομάδας αναμένεται να προσδιοριστεί μετά την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη.

