Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2401
28/8/25
31.08.2025 10:14

Μετά τη ΔΕΘ και διά βοής ο νέος γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ.

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2401
28/8/25
31.08.2025 10:14
nea_dimokratia_ktirio_new

Το συναισθηματικά δύσκολο έργο της εκλογής νέου γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. αναμένεται να κληθούν να σηκώσουν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος μετά τον αδόκητο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες. 

Οι πληροφορίες λένε ότι η Κ.Ο. της Ν.Δ. θα συνεδριάσει αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ενώ, αν και το Μαξίμου έχει εξετάσει κάποια ονόματα ως διαδόχους του άτυχου βουλευτή Ημαθίας, η συνήθης… ονοματολογία που επικρατεί σε αυτές τις περιπτώσεις απουσιάζει χαρακτηριστικά.

Επίσης –και αυτό έχει τη σημασία του–, συζητείται το ενδεχόμενο η εκλογή νέου γραμματέα της Κ.Ο. να πραγματοποιηθεί διά βοής και όχι με κάλπη. 

Τώρα, ο ακριβής χρόνος της συνεδρίασης της ομάδας αναμένεται να προσδιοριστεί μετά την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη.

Η πολιτική σχέση Ανδρουλάκη – Διαμαντοπούλου έχει μηνύματα και για το μέλλον

Αντίσταση Μητσοτάκη στα αιτήματα για ανασχηματισμό

Γεωργιάδης για τον ιδιοκτήτη εστιατορίου που έδιωξε σιωνιστές στη Νάξο: «Ντροπή, στους Τούρκους τουρίστες δεν λέτε κάτι για την Κύπρο»

