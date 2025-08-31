Η πολιτική σχέση Ανδρουλάκη – Διαμαντοπούλου έχει μηνύματα και για το μέλλον

Κρατήστε κάτι που έχει ενδιαφέρον για το τώρα, αλλά και για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ: τη σχέση του Νίκου Ανδρουλάκη με την Άννα Διαμαντοπούλου.

Πολλές φορές η στήλη έχει γράψει ότι οι δυο τους έχουν εξαιρετικές σχέσεις και συνομιλούν σχεδόν καθημερινά, αλλά ο προγραμματισμός για τη ΔΕΘ, επειδή περνάει και από την Άννα Διαμαντοπούλου, δημιούργησε ακόμα καλύτερες συνθήκες στις μεταξύ τους σχέσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η «Σοσιαλδημοκρατία».

Μάλιστα η υπεύθυνη του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ σε άρθρο της (Dnews) έγραψε μεταξύ άλλων:

«Για τη σοσιαλδημοκρατία, η φορολογία δεν είναι εργαλείο τιμωρίας ή αφαίμαξης. Είναι εργαλείο δικαιοσύνης και αναδιανομής, για να στηριχθούν οι πολλοί, να ενισχυθούν τα δημόσια αγαθά, να ενισχυθούν οι δημόσιες επενδύσεις, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και επιπλέον να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και αμοιβής».

Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στις ιδεολογικοπολιτικές ρίζες του;

Διαβάστε επίσης:

Αντίσταση Μητσοτάκη στα αιτήματα για ανασχηματισμό

Γεωργιάδης για τον ιδιοκτήτη εστιατορίου που έδιωξε σιωνιστές στη Νάξο: «Ντροπή, στους Τούρκους τουρίστες δεν λέτε κάτι για την Κύπρο»

Ο Άδωνις, η Αίγινα και η προκήρυξη