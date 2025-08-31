Η πολιτική σχέση Ανδρουλάκη – Διαμαντοπούλου έχει μηνύματα και για το μέλλον

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κρατήστε κάτι που έχει ενδιαφέρον για το τώρα, αλλά και για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ: τη σχέση του Νίκου Ανδρουλάκη με την Άννα Διαμαντοπούλου.
Πολλές φορές η στήλη έχει γράψει ότι οι δυο τους έχουν εξαιρετικές σχέσεις και συνομιλούν σχεδόν καθημερινά, αλλά ο προγραμματισμός για τη ΔΕΘ, επειδή περνάει και από την Άννα Διαμαντοπούλου, δημιούργησε ακόμα καλύτερες συνθήκες στις μεταξύ τους σχέσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η «Σοσιαλδημοκρατία».
Μάλιστα η υπεύθυνη του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ σε άρθρο της (Dnews) έγραψε μεταξύ άλλων:
«Για τη σοσιαλδημοκρατία, η φορολογία δεν είναι εργαλείο τιμωρίας ή αφαίμαξης. Είναι εργαλείο δικαιοσύνης και αναδιανομής, για να στηριχθούν οι πολλοί, να ενισχυθούν τα δημόσια αγαθά, να ενισχυθούν οι δημόσιες επενδύσεις, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και επιπλέον να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και αμοιβής».
Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στις ιδεολογικοπολιτικές ρίζες του;
