Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2401
28/08/2025
31.08.2025 00:05

Η πολιτική σχέση Ανδρουλάκη – Διαμαντοπούλου έχει μηνύματα και για το μέλλον

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2401
28/08/2025
31.08.2025 00:05
androulakis_diamantopoulou

Κρατήστε κάτι που έχει ενδιαφέρον για το τώρα, αλλά και για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ: τη σχέση του Νίκου Ανδρουλάκη με την Άννα Διαμαντοπούλου.

Πολλές φορές η στήλη έχει γράψει ότι οι δυο τους έχουν εξαιρετικές σχέσεις και συνομιλούν σχεδόν καθημερινά, αλλά ο προγραμματισμός για τη ΔΕΘ, επειδή περνάει και από την Άννα Διαμαντοπούλου, δημιούργησε ακόμα καλύτερες συνθήκες στις μεταξύ τους σχέσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η «Σοσιαλδημοκρατία».

Μάλιστα η υπεύθυνη του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ σε άρθρο της (Dnews) έγραψε μεταξύ άλλων:

«Για τη σοσιαλδημοκρατία, η φορολογία δεν είναι εργαλείο τιμωρίας ή αφαίμαξης. Είναι εργαλείο δικαιοσύνης και αναδιανομής, για να στηριχθούν οι πολλοί, να ενισχυθούν τα δημόσια αγαθά, να ενισχυθούν οι δημόσιες επενδύσεις, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και επιπλέον να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και αμοιβής».

Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στις ιδεολογικοπολιτικές ρίζες του;

