search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 21:27
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2401
28/08/2025
30.08.2025 21:04

Αντίσταση Μητσοτάκη στα αιτήματα για ανασχηματισμό

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2401
28/08/2025
30.08.2025 21:04
mitsotakis_2808_1920-1080_new

Γνωρίζοντας την… απέχθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη για αλλαγές – ιδίως μεγάλου εύρους – στο κυβερνητικό σχήμα, πρέπει να ομολογήσουμε ότι μας έπιασαν εξαπίνης κάποιες φήμες που
θέλουν τον πρωθυπουργό μέχρι το τέλος του χρόνου να σχεδιάζει ανασχηματισμό – μόνο λίγους μήνες μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις που έκανε στο υπουργικό συμβούλιο.

Η εξήγηση που μας δόθηκε γι’ αυτές τις φήμες είναι ότι, στο πλαίσιο του… reboot που σχεδιάζει από τη ΔΕΘ και εντεύθεν η κυβέρνηση, με στόχο να… ανακαταλάβει την κυρίαρχη θέση της στο πολιτικό σκηνικό, ε, ίσως χρειαστούν και κάποιες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, προκειμένου να γίνει πιο «μάχιμο» και πιο αποτελεσματικό.

Βέβαια οι… κακές γλώσσες λένε ότι όλα αυτά κυκλοφορούν από στελέχη που δεν συμπεριλήφθηκαν στον τελευταίο ανασχηματισμό, τα οποία αισθάνονται, ας πούμε, αδικημένα και, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι η παρουσία τους θα δώσει… άλλον αέρα στο κυβερνητικό σχήμα.

Όσο για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι έχει τέτοιες διαθέσεις. Είπαμε, ο πρωθυπουργός δεν αρέσκεται καθόλου σε τέτοιου είδους αλλαγές.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης για τον ιδιοκτήτη εστιατορίου που έδιωξε σιωνιστές στη Νάξο: «Ντροπή, στους Τούρκους τουρίστες δεν λέτε κάτι για την Κύπρο»

Ο Άδωνις, η Αίγινα και η προκήρυξη 

Το μήνυμα Τσίπρα για την ονομασία του λιμανιού της Σύμης σε «Ν. Σαντορινιός»: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsikinio11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος-Ολυμπιακός 0-2: Έδωσε τη λύση ο Τσικίνιο για τους πρωταθλητές

mitsotakis_2808_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αντίσταση Μητσοτάκη στα αιτήματα για ανασχηματισμό

sina1
LIFESTYLE

Συναυλία με Βίσση, Ρέμο και Μάστορα στα Ιωάννινα: Μπουρίνι παρέσυρε τη σκηνή – Ακυρώθηκε το live

ellas1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εurobasket 2025: 2 στα 2 με περίπατο για την Εθνική – Διέλυσε με 96-69 την Κύπρο

corfy1
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στο έλεος της κακοκαιρίας το νησί – Πλημμύρισαν δρόμοι, χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

naxos
ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα στη Daily Mail έγινε ιδιοκτήτης εστιατορίου από τη Νάξο που έδιωξε Σιωνιστές από το μαγαζί του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 21:24
tsikinio11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος-Ολυμπιακός 0-2: Έδωσε τη λύση ο Τσικίνιο για τους πρωταθλητές

mitsotakis_2808_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αντίσταση Μητσοτάκη στα αιτήματα για ανασχηματισμό

sina1
LIFESTYLE

Συναυλία με Βίσση, Ρέμο και Μάστορα στα Ιωάννινα: Μπουρίνι παρέσυρε τη σκηνή – Ακυρώθηκε το live

1 / 3