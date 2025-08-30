Αντίσταση Μητσοτάκη στα αιτήματα για ανασχηματισμό

Γνωρίζοντας την… απέχθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη για αλλαγές – ιδίως μεγάλου εύρους – στο κυβερνητικό σχήμα, πρέπει να ομολογήσουμε ότι μας έπιασαν εξαπίνης κάποιες φήμες που

θέλουν τον πρωθυπουργό μέχρι το τέλος του χρόνου να σχεδιάζει ανασχηματισμό – μόνο λίγους μήνες μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις που έκανε στο υπουργικό συμβούλιο.

Η εξήγηση που μας δόθηκε γι’ αυτές τις φήμες είναι ότι, στο πλαίσιο του… reboot που σχεδιάζει από τη ΔΕΘ και εντεύθεν η κυβέρνηση, με στόχο να… ανακαταλάβει την κυρίαρχη θέση της στο πολιτικό σκηνικό, ε, ίσως χρειαστούν και κάποιες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, προκειμένου να γίνει πιο «μάχιμο» και πιο αποτελεσματικό.

Βέβαια οι… κακές γλώσσες λένε ότι όλα αυτά κυκλοφορούν από στελέχη που δεν συμπεριλήφθηκαν στον τελευταίο ανασχηματισμό, τα οποία αισθάνονται, ας πούμε, αδικημένα και, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι η παρουσία τους θα δώσει… άλλον αέρα στο κυβερνητικό σχήμα.

Όσο για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι έχει τέτοιες διαθέσεις. Είπαμε, ο πρωθυπουργός δεν αρέσκεται καθόλου σε τέτοιου είδους αλλαγές.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης για τον ιδιοκτήτη εστιατορίου που έδιωξε σιωνιστές στη Νάξο: «Ντροπή, στους Τούρκους τουρίστες δεν λέτε κάτι για την Κύπρο»

Ο Άδωνις, η Αίγινα και η προκήρυξη

Το μήνυμα Τσίπρα για την ονομασία του λιμανιού της Σύμης σε «Ν. Σαντορινιός»: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη