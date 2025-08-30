search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 13:16
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2025 13:08

Ο Άδωνις, η Αίγινα και η προκήρυξη 

30.08.2025 13:08
adonis_georgiadis_1208_1920-1080_new

Θυμάστε τον χαμό που έγινε πριν από μερικές ημέρες στο briefing, μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη κι ενός δημοσιογράφου για το τραγικό περιστατικό στην Αίγινα, όπου γυναίκα έχασε τη ζωή της, γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου;

Στην κόντρα αποφάσισε να μπει και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος με ανάρτηση του στο Χ υποστήριξε ότι ο δημοσιογράφος «ισχυρίστηκε ψευδώς σήμερα ότι “αν και από το Νοέμβριο είχε ειδοποιηθεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι χρειάζονται 5 οδηγοί στην Αίγινα δεν έκανε τίποτε κλπ. Έχει δώσει 10 συνεντεύξεις ο αρμόδιος διοικητής της 2ας ΥΠΕ και έχει πει ότι, φέτος κάναμε προκήρυξη για επιπλέον μόνιμες θέσεις οδηγών στην Αίγινα, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, μετά ανοίξαμε δύο θέσεις επικουρικών επίσης κανένας και τέλος ζητήσαμε και με μπλοκ παροχής υπηρεσιών επίσης χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό είναι ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έκανε τίποτε; Και τώρα εάν θέλουν δύο οδηγοί εκεί να προσληφθούν αύριο προσλαμβάνονται. Αυτό είναι άσχετο με το ότι και οι 3 υπηρετούντες δεν βρέθηκαν όμως και γι’ υτό γίνεται η ΕΔΕ».

Το ζήτημα ωστόσο είναι ότι ο γνωστός συνδικαλιστής γιατρός Παναγιώτης Παπανικολάου διέψευσε με στοιχεία τα όσα λέει ο υπουργός, απαντώντας του ότι «από την επίσημη ιστοσελίδα της 2ης ΥΠΕ. Όχι μια αλλά 3 αιτήσεις για θέσεις πληρώματος ασθενοφόρου στο ΚΥ Αίγινας. Για θέσεις επικουρικών, ούτε καν μόνιμων. Από τον Μάιο 2025. Δεν διορίστηκε ποτέ κανένας».

Για να δούμε τι θα απαντήσει τώρα ο υπουργός…

Διαβάστε επίσης:

Το μήνυμα Τσίπρα για την ονομασία του λιμανιού της Σύμης σε «Ν. Σαντορινιός»: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

Γίνεται του… κλιμακίου στη βόρεια Ελλάδα ενόψει ΔΕΘ

Στη Νότια Κορέα η Όλγα Κεφαλογιάννη – Στεφάνι στο μνημείο των Ελλήνων πεσόντων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
madalakia
MEDIA

Τα μανταλάκια του Κατσίγιαννη σαρώνουν πανηγύρια και… TikTok

adonis_georgiadis_1208_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις, η Αίγινα και η προκήρυξη 

tsipras-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Τσίπρα για την ονομασία του λιμανιού της Σύμης σε «Ν. Σαντορινιός»: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

MADLEEN
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σαλπάρει ξανά η Τούνμπεργκ μαζί με Σούζαν Σάραντον, Λίαμ Κάνινγκαμ και Γκούσταφ Σκάρσγκαρντ (Video)

super_market_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ έφτασε στο +1,59% τον Αύγουστο 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 13:16
madalakia
MEDIA

Τα μανταλάκια του Κατσίγιαννη σαρώνουν πανηγύρια και… TikTok

adonis_georgiadis_1208_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις, η Αίγινα και η προκήρυξη 

tsipras-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Τσίπρα για την ονομασία του λιμανιού της Σύμης σε «Ν. Σαντορινιός»: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

1 / 3