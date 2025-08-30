Ο Άδωνις, η Αίγινα και η προκήρυξη 

Θυμάστε τον χαμό που έγινε πριν από μερικές ημέρες στο briefing, μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη κι ενός δημοσιογράφου για το τραγικό περιστατικό στην Αίγινα, όπου γυναίκα έχασε τη ζωή της, γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου;

Στην κόντρα αποφάσισε να μπει και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος με ανάρτηση του στο Χ υποστήριξε ότι ο δημοσιογράφος «ισχυρίστηκε ψευδώς σήμερα ότι “αν και από το Νοέμβριο είχε ειδοποιηθεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι χρειάζονται 5 οδηγοί στην Αίγινα δεν έκανε τίποτε κλπ. Έχει δώσει 10 συνεντεύξεις ο αρμόδιος διοικητής της 2ας ΥΠΕ και έχει πει ότι, φέτος κάναμε προκήρυξη για επιπλέον μόνιμες θέσεις οδηγών στην Αίγινα, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, μετά ανοίξαμε δύο θέσεις επικουρικών επίσης κανένας και τέλος ζητήσαμε και με μπλοκ παροχής υπηρεσιών επίσης χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό είναι ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έκανε τίποτε; Και τώρα εάν θέλουν δύο οδηγοί εκεί να προσληφθούν αύριο προσλαμβάνονται. Αυτό είναι άσχετο με το ότι και οι 3 υπηρετούντες δεν βρέθηκαν όμως και γι’ υτό γίνεται η ΕΔΕ».

Το ζήτημα ωστόσο είναι ότι ο γνωστός συνδικαλιστής γιατρός Παναγιώτης Παπανικολάου διέψευσε με στοιχεία τα όσα λέει ο υπουργός, απαντώντας του ότι «από την επίσημη ιστοσελίδα της 2ης ΥΠΕ. Όχι μια αλλά 3 αιτήσεις για θέσεις πληρώματος ασθενοφόρου στο ΚΥ Αίγινας. Για θέσεις επικουρικών, ούτε καν μόνιμων. Από τον Μάιο 2025. Δεν διορίστηκε ποτέ κανένας».

Από την επίσημη ιστοσελίδα της 2ης ΥΠΕ. Όχι μια αλλά 3 αιτήσεις για θέσεις πληρώματος ασθενοφόρου στο ΚΥ Αίγινας. Για θέσεις επικουρικών, ούτε καν μόνιμων. Από τον Μάιο 2025. Δεν διορίστηκε ποτέ κανένας. Κύριε ΠΘ @kmitsotakis πάρτε θέση διότι με τον υπουργό σας δεν βγαίνει άκρη. pic.twitter.com/7eIdnO2Sbr — P.G. Papanikolaou (@PGPapanikolaou) August 29, 2025

Για να δούμε τι θα απαντήσει τώρα ο υπουργός…

