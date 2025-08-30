search
Γίνεται του… κλιμακίου στη βόρεια Ελλάδα ενόψει ΔΕΘ

Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά… αναρίθμητα είναι τα κλιμάκια που στέλνει η κυβέρνηση στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενόψει της 89ης ΔΕΘ και της παρουσίας σε αυτή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία, όπως ελπίζουν στο κυβερνών κόμμα, θα σηματοδοτήσει το μεγάλο κυβερνητικό reboot με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές.

Μάλιστα, δεν υπάρχει σχεδόν ούτε ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου – από τα πρωτοκλασάτα μέχρι τους… αγνώστους – που να μην συμμετέχει σε κάποιο κλιμάκιο από αυτά που μέχρι το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου θα… οργώσουν τη Βόρεια Ελλάδα, δείχνοντας το ιδιαίτερο βάρος που το Μαξίμου δίνει στη συγκυρία και στα όσα θα πει ο Μητσοτάκης στο Βελλίδειο.

Γιατί τέτοια κινητοποίηση; Διότι, κακά τα ψέματα, η… αιμορραγία της Ν.Δ. στη Βόρεια Ελλάδα είναι μεγαλύτερη απ’ όσο σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ εκεί είναι και τα «κάστρα» των κομμάτων που βρίσκονται στα δεξιά της κυβερνώσας παράταξης.

Οπότε είναι απολύτως λογικό η κυβέρνηση να θέλει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στις περιοχές αυτές, αν θέλει να έχει πιθανότητες επιτυχίας η προσπάθεια ανάκαμψης που επιχειρείται.

