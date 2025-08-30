ΔΕΘ: Εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα – Τι θα πει ο Μητσοτάκης για φοροελαφρύνσεις, μισθούς και συντάξεις 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Μέγαρο Μαξίμου βάζει τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την οποία το ίδιο χαρακτηρίζει «κρίσιμη» για την πολιτική επιβίωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και όχι τυχαία: με το κοινωνικό κλίμα να παραμένει βαρύ λόγω ακρίβειας και με τις εσωκομματικές γκρίνιες να πληθαίνουν, ο Πρωθυπουργός προσβλέπει σε μια επικοινωνιακή αντεπίθεση μέσω εξαγγελιών που υπόσχονται ανακούφιση σε μισθωτούς, οικογένειες και συνταξιούχους.
Η ομιλία στο «Βελλίδειο» το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ντυθεί με τον μανδύα των φοροελαφρύνσεων, των παρεμβάσεων για το δημογραφικό και τη στέγαση, σε μια προσπάθεια να δοθεί «καύσιμο» στην κυβερνητική αφήγηση. Όμως, πίσω από τις υποσχέσεις, αναδύονται αρκετά ερωτηματικά: πόσο ρεαλιστικά είναι όλα αυτά, όταν ο δημοσιονομικός χώρος παραμένει περιορισμένος; Και κυρίως, πόσο θα αντέξουν σε μια οικονομία που δείχνει σημάδια κόπωσης;
Στο επίκεντρο τοποθετείται, για ακόμη μια φορά, η μεσαία τάξη. Η κυβέρνηση υπόσχεται αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας από το 2026, με μειώσεις στους άμεσους φόρους. Το αφήγημα είναι απλό: «περισσότερα χρήματα κατευθείαν στην τσέπη». Ωστόσο, η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι οι εξαγγελίες συχνά ξεφουσκώνουν όταν μεταφράζονται σε εφαρμογή.
Οι στοχεύσεις αφορούν εισοδήματα 20.000 – 50.000 ευρώ, με έμφαση σε γονείς και πολύτεκνους. Αν και η ρητορική για το «δημογραφικό» είναι ισχυρή, δεν λείπουν οι φωνές που επισημαίνουν πως τέτοιες πολιτικές λειτουργούν περισσότερο ως πρόσκαιρα επιδόματα παρά ως μακροχρόνια στρατηγική.
Το συνολικό ύψος του πακέτου τοποθετείται στα 1,5 δισ. ευρώ. Περιλαμβάνει:
Το πακέτο της ΔΕΘ έχει ξεκάθαρα και πολιτικό αποτύπωμα. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκαταστήσει τις γέφυρες με κοινωνικά στρώματα που αισθάνονται «παραμελημένα» και τα οποία είχαν στηρίξει καθοριστικά τη Νέα Δημοκρατία το 2019. Η στροφή προς τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες αποτυπώνει την ανάγκη ανάκτησης εμπιστοσύνης σε μια περίοδο που η κοινωνική δυσαρέσκεια διογκώνεται.
Η μεγάλη αμφιβολία είναι αν όλα αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν στην πράξη όπως παρουσιάζονται. Διότι, αν κάτι έχει διδάξει η ΔΕΘ των τελευταίων ετών, είναι ότι η απόσταση μεταξύ εξαγγελίας και υλοποίησης μπορεί να αποδειχθεί χαοτική. Και τότε, το «καλάθι» μπορεί να αποδειχθεί για μια ακόμη φορά… τρύπιο.
