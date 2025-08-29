Οικογένεια Αντώνη Σαμαρά: «Σας ευχαριστούμε για την συμπαράσταση στο πένθος μας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ευχαριστήρια δήλωση για την στήριξη και τη συμπαράσταση στο βαρύτατο πένθος της εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Η δήλωση της οικογένειας Σαμαρά έχει ως εξής: «Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα»
Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς.»
