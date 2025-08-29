search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.08.2025 15:57

Οικογένεια Αντώνη Σαμαρά: «Σας ευχαριστούμε για την συμπαράσταση στο πένθος μας»

29.08.2025 15:57
Ευχαριστήρια δήλωση για την στήριξη και τη συμπαράσταση στο βαρύτατο πένθος της εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Η δήλωση της οικογένειας Σαμαρά έχει ως εξής: «Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα»

Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς.»

vasilissis_olagas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρία υπουργεία «την έπεσαν» στον Δούκα για να μην ανοίξει τη Βασιλίσσης Όλγας

COSMOTE TV_New Football Season
ADVERTORIAL

Η νέα σεζόν ξεκινά στην COSMOTE TV με πλούσιο θέαμα από όλες τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις

KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για Τέμπη: Ένα ακόμα επεισόδιο στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των ενόχων

pantovic_2908_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Κλείνει» τον Μίλος Πάντοβιτς για τρίτο επιθετικό

hospital-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική παραδοχή από τη Haaretz: Ο Νετανιάχου διέπραξε έγκλημα πολέμου σε live μετάδοση παγκοσμίως

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

