Οικογένεια Αντώνη Σαμαρά: «Σας ευχαριστούμε για την συμπαράσταση στο πένθος μας»

Ευχαριστήρια δήλωση για την στήριξη και τη συμπαράσταση στο βαρύτατο πένθος της εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Η δήλωση της οικογένειας Σαμαρά έχει ως εξής: «Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα»

Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς.»

