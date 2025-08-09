Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

Ανακοίνωση -με την οποία ζητά δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων- έκανε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρει.

»Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)».

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, θα γίνει τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στις 13:00, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

