Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανακοίνωση -με την οποία ζητά δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων- έκανε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρει.
»Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :
1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)
IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)
2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)
3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».
IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)».
Η κηδεία της Λένας Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, θα γίνει τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στις 13:00, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.
Διαβάστε επίσης:
Σέρρες: 650 πρόβατα θανατώθηκαν λόγω κρούσματος ευλογιάς
Φωτιά στο Σοφό Ασπροπύργου: Συναγερμός στην πυροσβεστική – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Φρίκη στη Σκιάθο: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε 23χρονο για βιασμό σε βίλα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.