ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.08.2025 11:45

Δύσκολη περιπέτεια για τη Ζέττα Μακρή, έσπασε το πόδι της

29.08.2025 11:45
zetta_makri

Σε χειρουργική επέμβαση στο ΚΑΤ υποβλήθηκε η βουλευτής της ΝΔ Ζέττα Μακρή, μετά από ατύχημα που είχε, σπάζοντας το πόδι της.

Οι γιατροί της τοποθέτησαν γύψο στο πόδι και η οδηγία είναι ακινησία ενός μήνα και μετά σιγά σιγά αποκατάσταση, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Το ατύχημα ήταν περίπου αυτό που λέμε «στα καλά καθούμενα», από τις στιγμές δηλαδή που δεν περιμένεις να συμβεί κάτι κακό, αλλά συμβαίνει. Από ένα μικρό γλίστρημα και τη «συμπαιγνία» ατυχών συμπτώσεων.

Επειδή μάλιστα η βουλευτής Μαγνησίας ακουγόταν τώρα τελευταία για τη θέση της γραμματέως της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν έλειψαν και εκείνοι που, μεταξύ σοβαρού και αστείου, απέδωσαν την κακιά στιγμή στο «κακό μάτι». Κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν ότι ο Αχιλλέας Μπέος έχει βάλει στο μάτι την Μακρή, αλλά όλα αυτά μάλλον είναι υπερβολές, απότοκα των παραδοσιακών δεισιδαιμονιών του λαού μας.

Σε κάθε περίπτωση, ευχόμαστε περαστικά στη Ζέττα.

