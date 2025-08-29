Ραχήλ Μακρή: Τα νύχια, η… ταξικότητα της ομορφιάς και ο… Κυριάκος Μητσοτάκης

Η στήλη ομολογεί ότι πραγματικά δεν θα μπορούσε ποτέ να συνδέσει την περιποίηση των νυχιών με την πολιτική της κυβέρνησης και ειδικά με το ζήτημα της αξιολόγησης και του πειθαρχικού ελέγχου των δημοσίων υπαλλήλων.

Ωστόσο, αυτή την σύνδεση κατόρθωσε να την κάνει η πρώην βουλευτής Ραχήλ Μακρή (που είχε ξεκινήσει από τους ΑΝΕΛ για να περάσει στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν υποψήφια και με τη Λαϊκή Ενότητα), μέσω μιας ανάρτησής της στο Facebook, στην οποία, μάλιστα, ανοίγει και ζήτημα… ταξικότητας της ομορφιάς.

Και επειδή η στήλη καταλαβαίνει ότι έχει ιντριγκάρει επαρκώς τους αναγνώστες της, πάμε κατευθείαν στο «ψητό», δηλαδή, σε αυτή καθαυτή την ανάρτηση της πρώην βουλευτού:

«Σήμερα έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής: να ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα δύο σπασμένα σου νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο. Όλες κλεισμένες για εβδομάδες, λίστα αναμονής λες και είναι για αξονική στο ΕΣΥ. Κλάφτηκα, παρακάλεσα βρε κορίτσια δύο νύχια είναι ένα τέταρτο δουλειά. Τίποτα. Η ίδια άκαρδη απάντηση: “Δεν έχουμε χρόνο”.

Έχω την εντύπωση πως αν ήθελα να κλείσω ραντεβού με καρδιοχειρουργό, θα έβρισκα ευκολότερα. Η ομορφιά πλέον έγινε ταξική υπόθεση και για να φτιάξεις νύχι, ή θα ‘χεις μπάρμπα στην αισθητική ή θα υπογράψεις συμβόλαιο ή θα είσαι η Τζωρτζίνα του Ρονάλντο.

Κι εγώ απλώς ήθελα να μην νιώθω σαν οικοδόμος κάθε φορά που κοιτάζω τα χέρια μου και βλάκας που με τόσα πτυχία στα ντουβάρια δουλεύω για τρεις κι εξήντα και με τον κύριο πρωθυπουργό να νομοθετεί ύπουλα για να βρει τρόπο πως θα μας απολύσει με το στρίβειν δια των πειθαρχικών».

