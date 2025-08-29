search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 10:26
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 09:54

Ραχήλ Μακρή: Τα νύχια, η… ταξικότητα της ομορφιάς και ο… Κυριάκος Μητσοτάκης

29.08.2025 09:54
rachel_makri_new

Η στήλη ομολογεί ότι πραγματικά δεν θα μπορούσε ποτέ να συνδέσει την περιποίηση των νυχιών με την πολιτική της κυβέρνησης και ειδικά με το ζήτημα της αξιολόγησης και του πειθαρχικού ελέγχου των δημοσίων υπαλλήλων.

Ωστόσο, αυτή την σύνδεση κατόρθωσε να την κάνει η πρώην βουλευτής Ραχήλ Μακρή (που είχε ξεκινήσει από τους ΑΝΕΛ για να περάσει στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν υποψήφια και με τη Λαϊκή Ενότητα), μέσω μιας ανάρτησής της στο Facebook, στην οποία, μάλιστα, ανοίγει και ζήτημα… ταξικότητας της ομορφιάς.

Και επειδή η στήλη καταλαβαίνει ότι έχει ιντριγκάρει επαρκώς τους αναγνώστες της, πάμε κατευθείαν στο «ψητό», δηλαδή, σε αυτή καθαυτή την ανάρτηση της πρώην βουλευτού:

«Σήμερα έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής: να ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα δύο σπασμένα σου νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο. Όλες κλεισμένες για εβδομάδες, λίστα αναμονής λες και είναι για αξονική στο ΕΣΥ. Κλάφτηκα, παρακάλεσα βρε κορίτσια δύο νύχια είναι ένα τέταρτο δουλειά. Τίποτα. Η ίδια άκαρδη απάντηση: “Δεν έχουμε χρόνο”.

Έχω την εντύπωση πως αν ήθελα να κλείσω ραντεβού με καρδιοχειρουργό, θα έβρισκα ευκολότερα. Η ομορφιά πλέον έγινε ταξική υπόθεση και για να φτιάξεις νύχι, ή θα ‘χεις μπάρμπα στην αισθητική ή θα υπογράψεις συμβόλαιο ή θα είσαι η Τζωρτζίνα του Ρονάλντο.

Κι εγώ απλώς ήθελα να μην νιώθω σαν οικοδόμος κάθε φορά που κοιτάζω τα χέρια μου και βλάκας που με τόσα πτυχία στα ντουβάρια δουλεύω για τρεις κι εξήντα και με τον κύριο πρωθυπουργό να νομοθετεί ύπουλα για να βρει τρόπο πως θα μας απολύσει με το στρίβειν δια των πειθαρχικών».

Διαβάστε επίσης:

Χάρης Δούκας: Επισκέφθηκε τις φυλακές όπου κρατείται ο Ιμάμογλου – «Η Δημοκρατία δεν φυλακίζεται»

Ένταση μεταξύ Μαρινάκη και δημοσιογράφου στο Press Room για την Αίγινα

Αυξάνει η οργή στις ΗΠΑ για τη στήριξη Τραμπ στο Ισραήλ, αλλά δεν ρωτήσανε τον… Φαήλο Κρανιδιώτη και τον Σάκη Μουμτζή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volos_nosokomeio_0509_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Ο δήμαρχος πιάστηκε «στα χέρια» με 70χρονο κάτοικο του νησιού – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

trump-834
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Νέο ξέσπασμα Τραμπ – Ζητά εκ νέου από την FCC να ανακαλέσει τις άδειες των ABC και  NBC

HulkHogan_2908
LIFESTYLE

Η χήρα του Hulk Hogan ετοιμάζει αγωγή για τον θάνατό του – Ποιους κατηγορεί για ιατρική αμέλεια

congress
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Τροπολογία στο Κογκρέσο για περιορισμό στην πώληση όπλων προς Τουρκία – Τι αναφέρεται για Ελλάδα και Κύπρο

lanthimos_stone
ΣΙΝΕΜΑ

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου με… επτάλεπτο standing ovation! Δάκρυσε η Emma Stone (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 10:24
volos_nosokomeio_0509_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Ο δήμαρχος πιάστηκε «στα χέρια» με 70χρονο κάτοικο του νησιού – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

trump-834
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Νέο ξέσπασμα Τραμπ – Ζητά εκ νέου από την FCC να ανακαλέσει τις άδειες των ABC και  NBC

HulkHogan_2908
LIFESTYLE

Η χήρα του Hulk Hogan ετοιμάζει αγωγή για τον θάνατό του – Ποιους κατηγορεί για ιατρική αμέλεια

1 / 3