ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.08.2025 10:33

Το αντικυβερνητικό κρεσέντο της Άννας Διαμαντοπούλου και το ποτήρι του… Πυθαγόρα

29.08.2025 10:33
anna_diamantopoulou_new

Φαίνεται ότι η Άννα Διαμαντοπούλου το έχει βάλει σκοπό να αποτινάξει από πάνω της οποιαδήποτε σκιά την φέρνει ως δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, έτοιμη να συνεργαστεί με την πρώτη ευκαιρία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – ένεκα και των άριστων σχέσεων που είχε μαζί του επί μακρόν τα προηγούμενη χρόνια.

Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού λοιπόν του ΠΑΣΟΚ, έκανε διακοπές στη Σάμο και είχε μία έμπνευση για ένα γερό αντιπολιτευτικό καρφί προς την κυβέρνηση. Η έμπνευση ήρθε, λέει, από το πυθαγόρειο θεώρημα και η ίδια εξηγεί σε βίντεο από το νησί, λίγο πριν αναχωρήσει για την ενδοχώρα, πώς βλέπει την κατάσταση της κυβέρνησης.

