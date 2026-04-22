Λουτράκι: 53χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Τον αναζητούσαν για ώρες

Νεκρός στο διαμέρισμά του στην περιοχή του Λουτρακίου εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, 21/4, ένας άνδρας 53 ετών.

Όπως αναφέρει το loutrakiblog.gr, φίλοι του 53χρονου είχαν επιχειρήσει από νωρίς το πρωί να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς αποτέλεσμα.

Όσο οι ώρες περνούσαν, η ανησυχία τους κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν τις Αρχές αργά το βράδυ.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη σορό του άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος του 53χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.

Χαλκιδική: 73χρονος αγνοούμενος εντοπίστηκε νεκρός σε παραλία της Νικήτης

Θεσσαλονίκη: Σάλος με το πρόστιμο του Δήμου στους μουσικούς του δρόμου – «Μας έκαναν να αισθανθούμε ότι κάνουμε κάτι εγκληματικό»

Κρήτη: 56χρονη εντοπίστηκε απαγχονισμένη σε παράπηγμα – Ήταν άστεγη











