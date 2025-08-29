Κώστας Πυλαρινός: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον πρώην βουλευτή (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συγγενείς και φίλοι του Κώστα Πυλαρινού είπαν -σε κλίμα συγκίνησης- σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο «αντίο» στον πρώην βουλευτή.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ στη συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο.
Διαβάστε επίσης:
«Πυρά» ΚΚΕ για τη μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Κανέλλη: «Αξιοθρήνητη πράξη»
Δύσκολη περιπέτεια για τη Ζέττα Μακρή, έσπασε το πόδι της
Στόχος επίθεσης για δεύτερη φορά η Σέβη Βολουδάκη – «Δεν θα με φιμώσουν»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.