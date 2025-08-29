Κώστας Πυλαρινός: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον πρώην βουλευτή (photos)

Συγγενείς και φίλοι του Κώστα Πυλαρινού είπαν -σε κλίμα συγκίνησης- σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο «αντίο» στον πρώην βουλευτή.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ στη συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο.

