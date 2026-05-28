«Απαράδεκτο»: Παρέμβαση των Βρυξελλών για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις συναντήσεις για την COP31 

«Απαράδεκτό» χαρακτήρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις άτυπες προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31.

Την φετινή COP διοργανώνει η Τουρκία. Η διάσκεψη για το κλίμα θα λάβει χώρα στην Αττάλεια τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Η Τουρκία τους τελευταίους μήνες έχει αποκλείσει την Κύπρο από αρκετές άτυπες προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Επίσης, έχει απορρίψει ή αγνοήσει επανειλημμένα τα αιτήματα της Κύπρου για διμερή συνάντηση, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος ως προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπεί και τις 27.

«Είναι απαράδεκτο και δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Είτε θα συνεργαστείτε με τις 27 χώρες, είτε με καμία», δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής για το κλίμα, Βόπκε Χόεκστρα.

«Η διοργάνωση μιας διεθνούς εκδήλωσης υπερισχύει οποιωνδήποτε εθνικών ευαισθησιών μπορεί να έχετε», τόνισε.

Από την πλευρά της η Κομισιόν δήλωσε ότι η Τουρκία τους έχει διαβεβαιώσει πως η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της διάσκεψης για το κλίμα COP31 των Ηνωμένων Εθνών είναι απαράδεκτος. H Τουρκία μας διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου Άννα-Κάισα Ιτκόνεν.

Η Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα τη Λευκωσία αναγνωρίζεται διεθνώς ως η μόνη κυβέρνηση του νησιού.

Η Τουρκία, ωστόσο, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα μέλος της ΕΕ. Αντ’ αυτού, αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο το κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού, την μόνη κυβέρνηση στον κόσμο που το κάνει.

Ως αποτέλεσμα, η τουρκική κυβέρνηση δεν κάλεσε την Κύπρο σε αρκετές άτυπες προπαρασκευαστικές συναντήσεις φέτος, δήλωσαν τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

Οι διπλωμάτες τόνισαν ένα περιστατικό του Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, στο οποίο η τουρκική προεδρία δεν κάλεσε την Κύπρο σε ενημέρωση της COP31 στην έδρα του ΟΗΕ και στη συνέχεια διαμαρτυρήθηκε όταν οι Κύπριοι εμφανίστηκαν με την αντιπροσωπεία της ΕΕ. Το περιστατικό, το οποίο αναφέρθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα, δεν ήταν μεμονωμένο, δήλωσαν τρεις από τους διπλωμάτες.

Οι διπλωμάτες, καθώς και η Κύπρος, λένε ότι ο αποκλεισμός της Λευκωσίας από την Τουρκία δεν είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά των διοργανωτών εκδηλώσεων του ΟΗΕ, οι οποίες υποτίθεται ότι περιλαμβάνουν όλα τα μέλη του ΟΗΕ.

«Πραγματοποιούν άτυπες συναντήσεις στο πλαίσιο της COP31 για τις οποίες δεν έχουμε λάβει καμία πρόσκληση», δήλωσε Κύπριος αξιωματούχος.

«Είναι απαράδεκτο, καθώς δεν συνάδει με το καθεστώς τους ως χώρα υποδοχής της COP31. Πρέπει να προσκαλέσουν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία έχει επίσης συντονιστικό ρόλο ως προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», πρόσθεσαν.

