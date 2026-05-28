Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Καραβόσταμο

Μια 77χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη θάλασσα το πρωί της Πέμπτης, 28/5, στην περιοχή του Καραβόσταμου Ικαρίας.
Σύμφωνα με το samos24.gr, η ηλικιωμένη ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και άμεσα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ευδήλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Την υπόθεση ερευνά ο Λιμενικός Σταθμός Ευδήλου, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 77χρονης.
