Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Καραβόσταμο

Μια 77χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη θάλασσα το πρωί της Πέμπτης, 28/5, στην περιοχή του Καραβόσταμου Ικαρίας.

Σύμφωνα με το samos24.gr, η ηλικιωμένη ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και άμεσα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ευδήλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την υπόθεση ερευνά ο Λιμενικός Σταθμός Ευδήλου, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 77χρονης.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τουλάχιστον 610 μετανάστες περισυλλέχθηκαν στα νότια του νησιού το τελευταίο 24ωρο

Ένοπλη επίθεση στα Πατήσια: Δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα στους τρεις συλληφθέντες – Την Τρίτη η απολογία τους

Κρήτη: Στη φυλακή και ο 43χρονος θείος για την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας με τις παράνομες επιδοτήσεις











