ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 21:31
Ένοπλη επίθεση στα Πατήσια: Δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα στους τρεις συλληφθέντες  – Την Τρίτη η απολογία τους

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα προχώρησε  η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την ένοπλη επίθεση  που σημειώθηκε την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, διακεκριμένη οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο και απείθεια.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή αλλά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 27/5, στα Πατήσια, μέσα σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων, όταν άγνωστος άνδρας εισήλθε στον χώρο και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στους δύο μηρούς.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε επιβιβαζόμενος σε γκρι BMW που τον περίμενε έξω από το κατάστημα, στην οποία επέβαιναν ακόμη τρία άτομα.

Το όχημα εντοπίστηκε και καταδιώχθηκε από αστυνομικές δυνάμεις, με την πορεία του να καταλήγει σε σύγκρουση στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία, όπου προσέκρουσε σε τρία με τέσσερα οχήματα.

Τρεις από τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ ένας κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας και αναζητείται.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που δέχθηκε τους πυροβολισμούς διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

