Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Αν και Παναθηναϊκός ο Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε χθες στην Opap Arena όπου παρακολούθησε τον αγώνα ΑΕΚ – Άντερλεχτ.

Από την Αμαλίας αποκαλύπτουν το παρασκήνιο πίσω από το «μυστήριο» της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού στον συγκεκριμένο αγώνα, που σχετίζεται με τον Νεκτάριο Σαντορινιό προς τιμήν του οποίου αύριο πραγματοποιείται τελετή μετονομασίας του λιμανιού της Σύμης.

Τα γεγονότα έχουν ως εξής:

Όταν ο Νεκτάριος Σαντορινιός έφυγε από τη ζωή, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφτεί την Ρόδο και είχε τάξει στον μικρό του γιο Κωνσταντίνο ότι θα τον πάει αυτός να δει το καινούργιο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας.

Ο πατέρας του ήταν κάτι παραπάνω από ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕΚ. Ήταν μέλος της οικογένειας της ιστορικής ομάδας. Μάλιστα οι φίλαθλοι και η ηγεσία της ομάδας τον είχαν αποχαιρετήσει με συγκίνηση που δεν είχε προλάβει να επισκεφθεί το καινούργιο γήπεδο.

Έτσι, χθες ο Αλέξης Τσίπρας υλοποίησε την υπόσχεσή του και έτσι βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο στην Αγιά Σοφιά και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ – Αντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε.

Από το Γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, τονίζουν πως «ο Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν διαχρονικά ένας από τους στενούς συνεργάτες και συνοδοιπόρος του Αλέξη Τσίπρα και ως υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής είχε πετύχει ένα εξαιρετικό δύσκολο έργο. Κάτι παραπάνω από σημαντική ήταν η σφραγίδα του στο μεταφορικό ισοδύναμο, ένα μέτρο που κάλυπτε την ανισότητα που υπήρχε ανάμεσα στην ηπειρωτική και την νησιωτική χώρα».

Για το σημαντικό του έργο και την συνολική συνεισφορά του γίνεται εκδήλωση στον τόπο καταγωγής του στην Σύμη αύριο όπου θα γίνει η ονοματοδοσία του λιμανιού της Σύμης ως «Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός» και θα διεξαχθεί Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός: Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών».

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλ.Τσίπρας έχει στείλει βιντεοσκοπημένη δήλωση για τον Νεκτάριο Σαντορινιό που θα προβληθεί στο συμπόσιο.

Διαβάστε επίσης:

Οικογένεια Αντώνη Σαμαρά: «Σας ευχαριστούμε για την συμπαράσταση στο πένθος μας»

«Πυρά» ΚΚΕ για τη μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Κανέλλη: «Αξιοθρήνητη πράξη»

Δύσκολη περιπέτεια για τη Ζέττα Μακρή, έσπασε το πόδι της