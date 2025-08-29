Σύμη: Μετονομασία του λιμανιού προς τιμήν του Νεκτάριου Σαντορινιού – «Παρών» στις εκδηλώσεις από Κικίλια και Φάμελλο, χαιρετισμό θα αποστείλει και ο Τσίπρας

Στη Σύμη θα βρεθεί αύριο ο Σωκράτης Φάμελλος για την τελετή μετονομασίας του λιμανιού του νησιού σε «Νεκτάριος Σαντορινιός», προς τιμήν του αείμνηστου πολιτικού του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, με απόφαση του Δήμου Σύμης.

Στην τελετή, που θα γίνει στις 17:30 (θέση Πέταλο) θα παραβρεθούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό ο δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βασίλης Βαγιανάκης.

Νωρίτερα, από τις 12:30 έως τις 15:00, πραγματοποιείται Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός» με θέμα «Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών», που θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα την ίδια μέρα.

Στο Συμπόσιο θα παραβρεθούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό ο δήμαρχος Συμης Λ. Παπακαλοδούκας, ο υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας Β. Κικίλιας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Φάμελλος και ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Β. Κολιάδης, ενώ θα αποστείλει βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

«Η απόφαση για την ονοματοδοσία του Λιμένα Σύμης (θέση Πέταλο) σε Επιβατικός-Εμπορικός Λιμένας Σύμης “Νεκτάριος Σαντορινιός”, από τον Δήμο Σύμης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, είναι μια έμπρακτη αναγνώριση του σημαντικού έργου του αείμνηστου συντρόφου μας, ο οποίος άφησε ισχυρό το αποτύπωμά του με τη δράση και τον αγώνα που έδωσε για την ευημερία και την πρόοδο των νησιωτών μας» αναφέρει στην σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Σε δύσκολους καιρούς, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, με την αγάπη και τη φροντίδα του για τα νησιά, έδειξε ότι όχι μόνο ήταν αναγκαία, αλλά ήταν και εφικτή μια πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες του» προσθέτει.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, γεννημένος στη Ρόδο με καταγωγή όμως και από τη Σύμη, υπήρξε υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής και στη συνέχεια Αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, υλοποιώντας μια σειρά έργων και πολιτικών με αποκορύφωμα το μεταφορικό ισοδύναμο.

