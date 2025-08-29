Στη Νότια Κορέα η Όλγα Κεφαλογιάννη – Στεφάνι στο μνημείο των Ελλήνων πεσόντων

Στην αποστρατικοποιημένη ζώνη στη μεθόριο Νότιας και Βόρειας Κορέας βρέθηκε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδεία ανώτερων αξιωματικών από το UNC (United Nations Command).



Η κ. Κεφαλογιάννη μετέβη στο μνημείο πεσόντων Ελλήνων στο Πολεμικό Μουσείο της Κορέας (Korean War Memorial) όπου κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης.

Η υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε μάλιστα με τον πρόεδρο του Μουσείου, Baek Seung-Joo στον οποίο τόνισε την αξία της θυσίας των Ελλήνων πεσόντων για την ελευθερία της Κορέας ενώ τον συνεχάρη για την παρουσίαση και την έκθεση που τιμά όλους τους πεσόντες και υπενθυμίζει την αξία της ειρήνης και της δημοκρατίας στις νεότερες γενιές.

