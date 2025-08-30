search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

30.08.2025

Γεωργιάδης για τον ιδιοκτήτη εστιατορίου που έδιωξε σιωνιστές στη Νάξο: «Ντροπή, στους Τούρκους τουρίστες δεν λέτε κάτι για την Κύπρο»

Σαφή θέση υπέρ των σιωνιστών από το Λονδίνο για το επεισόδιο που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σε ταβέρνα της Νάξου έλαβε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αισθάνομαι ντροπή για το επεισόδιο στη Νάξο από τους ανόητους αυτού του εστιατορίου και γενικά από όλα τα επεισόδιο αντισημιτισμού αυτού του θέρους και λέω στους φίλους μας από το @IsraelinGreece δεν είναι αυτή η Ελλάδα ούτε έτσι ο Ελληνικός Λαός. Είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και να έρχεστε, είστε φίλοι μας και ασφαλείς» έγραψε ο Αδωνις Γεωργιάδης στο «Χ» (πρώην Twitter).

Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Υγείας αναρωτιέται αν «έχετε να μου υποδείξετε ένα περιστατικό στο οποίο ένας μαγαζάτορας στην Ελλάδα να έκανε επεισόδιο οποιασδήποτε φύσεως για να διώξει παρέα Τούρκων για την κατοχή της Κύπρου μας;» και κάνει λόγο επιλεκτικές «ευαισθησίες» όσων αντιδρούν, «συμβατές με τους πολιτικούς και ιδεολογικούς τους σκοπούς».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη:

«Κάθε χρόνο χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα και πολύ καλά κάνουν. Άριστα. Παντού τους υποδέχονται οι μαγαζάτορες και οι εργαζόμενοι και οι κάτοικο φιλικά. Και πολύ καλά κάνουν. Άριστα. Όμως ξέρετε το Κράτος τους η Τουρκία κατέχει παράνομα από το 1974 το 40% της Κύπρου μας. Οι Κυβερνήσεις τους διαδοχικά και η σημερινή υπερασπίζονται αυτή τους την απόφαση και έχουν σκοτώσει και Έλληνες στο μεσοδιάστημα απλώς διότι διαμαρτυρήθηκαν για την κατοχή…

Χθες είχαμε άλλο ένα επεισόδιο στη Νάξο όπου μια παρέα Ισραηλινών διώχθηκε από έναν μαγαζάτορα στη Νάξο για την Παλαιστίνη. Αντιδρούσαν εκεί για την «κατοχή» της Γάζας και τις «φρικαλεότητες» του Ισραήλ και καλά… Έχετε να μου υποδείξετε ένα περιστατικό στο οποίο ένας μαγαζάτορας στην Ελλάδα να έκανε επεισόδιο οποιασδήποτε φύσεως για να διώξει παρέα Τούρκων για την κατοχή της Κύπρου μας; Πότε και καμμία!

Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση γιατί κάποιοι στην Ελλάδα αδιαφορούν πλήρως για την κατοχή της Κύπρου, για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων αλλά και των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία εκεί, για τους αγνοουμένους, τους δολοφονημένους κλπ αλλά δεν αντέχουν λεπτό την, κατά την γνώμη τους, Ισραηλινή κατοχή της Γάζας; 

Γιατί αυτή η επιλεκτική «ευαισθησία»; Διότι απλά δεν τους νοιάζει η κατοχή γενικά αλλά η μάχη κατά της Δύσης και όσων αυτή εκπροσωπεί. Δεν τους νοιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα που στο Ισραήλ είναι πλήρως σεβαστά ενώ στην Γάζα όχι από την Χαμάς αλλά ο αντισημιτισμός τους.
Αν είχαν ζήτημα αρχών θα αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο στα ίδια ερεθίσματα αλλά αυτοί έχουν συγκεκριμένες «ευαισθησίες» συμβατές με τους πολιτικούς και ιδεολογικούς τους σκοπούς. Ας λέμε επιτέλους αλήθειες μεταξύ μας!

Υγ: αισθάνομαι ντροπή για το επεισόδιο στη Νάξο από τους ανόητους αυτού του εστιατορίου και γενικά από όλα τα επεισόδιο αντισημιτισμού αυτού του θέρους και λέω στους φίλους μας από το @IsraelinGreece δεν είναι αυτή η Ελλάδα ούτε έτσι ο Ελληνικός Λαός. Είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και να έρχεστε, είστε φίλοι μας και ασφαλείς.»

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έντονες αντιδράσεις για τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών – Πιέσεις στις ΗΠΑ για ανάκληση της απαγόρευσης

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στη Ρόδο: Ένας άνδρας και μία ανήλικη νεκροί σε παραλία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεωργιάδης για τον ιδιοκτήτη εστιατορίου που έδιωξε σιωνιστές στη Νάξο: «Ντροπή, στους Τούρκους τουρίστες δεν λέτε κάτι για την Κύπρο»

ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Video-ντοκουμέντο με τη στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου

MEDIA

Το TikTok γεμίζει με παράνομους ανιχνευτές και η Apple τους ξεσκεπάζει

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα στη Daily Mail έγινε ιδιοκτήτης εστιατορίου από τη Νάξο που έδιωξε Σιωνιστές από το μαγαζί του

