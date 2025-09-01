search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

01.09.2025 07:49

Καχυποψία

01.09.2025 07:49
H είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ετοιμάζεται να στείλει νέο «ραβασάκι» στη Βουλή, με τα ονόματα τουλάχιστον δέκα βουλευτών οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο θετική επίδραση δεν είχε στο κλίμα που επικρατεί στην Κ.Ο. της ΝΔ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα – λόγω των συνεπειών του σκανδάλου των παράνομων επιδοτήσεων στις δημοσκοπικές επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και των λοιπών προβλημάτων (ακρίβεια, εθνικά θέματα, ΕΣΥ, κ.λπ.) που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση – προστέθηκε, πλέον και η καχυποψία, καθώς οι πάντες αναρωτιούνται αν το όνομά τους θα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά που θα περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία – και για ποιο λόγο.

Ήτανε στραβό το κλίμα, το έφαγε κι ο… ΟΠΕΚΕΠΕ.

