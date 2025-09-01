ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναστάτωση στην κυβέρνηση από τις πληροφορίες για νέα δικογραφία

Αν και επισήμως δεν έχει ειπωθεί τίποτα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί σοβαρή αναστάτωση μετά από δημοσίευμα που φέρει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στέλνει… πεσκέσι στη Βουλή και νέο κομμάτι της δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ονόματα βουλευτών της ΝΔ – και όχι μόνο.

Η αλήθεια είναι ότι στην κυβέρνηση και στη ΝΔ από καιρό θεωρούσαν δεδομένο ότι θα «σκάσουν» κι άλλα ονόματα πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές εκτιμούσαν ότι οι περισσότεροι διάλογοι θα αφορούσαν ερωτήσεις σχετικά με το χρόνο καταβολής των επιδοτήσεων στους αγρότες της εκλογικής περιφέρειας του εκάστοτε βουλευτή που θα επικοινωνούσε με την ηγεσία του οργανισμού, πρακτική που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι παράνομη.

Ωστόσο, η πληροφορίες ότι το αίτημα των εισαγγελέων θα αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις για την εμπλοκή των βουλευτών και όχι απλά συνομιλίες, όπως είχε γίνει στις πρώτες αποκαλύψεις με τον φάκελο που είχε φτάσει στη Βουλή, καθώς και ότι θα ζητούν την άρση ασυλίας των βουλευτών (αίτημα για το οποίο θα ενημερωθεί και η κεντρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας), αλλάζει τελείως το σκηνικό, καθώς κάτι τέτοιο διευρύνει δραματικά την εμπλοκή της κυβερνώσας παράταξης στην σκανδαλώδη αυτή υπόθεση, έστω κι αν στη δικογραφία φαίνεται ότι θα περιλαμβάνονται και ονόματα βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Μάλιστα, η συγκυρία της αποκάλυψης κάθε άλλο παρά ευνοϊκή είναι για την κυβέρνηση, η οποία ήλπιζε ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και το «πακέτο» των νέων μέτρων για τους πολίτες θα άμβλυνε τη διάχυτη δυσαρέσκεια των πολιτών και θα… κάλυπτε το σκάνδαλο, το οποίο – κατά γενική ομολογία, πλέον – πληγώνει την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις και δίνει «πυρομαχικά» στην αντιπολίτευση για «ομοβροντίες» κριτικής. Αντιθέτως, τώρα υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να καλεί… δι’ υπόθεσίν τους βουλευτές, που δεν καλύπτονται από το νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Την ίδια στιγμή, τροπολογία που προστέθηκε την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, προκαλεί νέες αναταράξεις, καθώς η διατύπωση ενός από τα άρθρα της παραπέμπει ευθέως σε… ακαταδίωκτο του νέου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη στιγμή που ο οργανισμός πέρασε στην ΑΑΔΕ, όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος είπε ότι «όταν έχω μια θέση ευθύνης να μοιράζω λεφτά, να διανέμω ποσά δεν έχω καμία ευθύνη; Έχετε το αλάθητο του Πάπα; Ούτε Πάπας είστε, παπατζήδες όμως είστε δυστυχώς».

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 της τροπολογίας (περί «Προσωρινής άσκησης καθηκόντων Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και προσωρινή απαγόρευση μετάταξης και απόσπασης υπαλλήλων ΟΠΕΚΕΠΕ – Προσθήκη άρθρου 24Α στον ν. 2637/1998») αναφέρεται ότι «κατά την εφαρμογή της παρούσας, για την πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ έναντι του Δημοσίου εξακολουθεί να εφαρμόζεται αποκλειστικά το πλαίσιο του άρθρου 33 του ν. 4389/2016». Το… αστείο είναι ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάχθηκε σε νομοσχέδιο που, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, επιβάλλει το νόμο της σιωπής στους δημοσίους υπαλλήλους για την περίπτωση που καταγγέλλουν σκάνδαλα.

Από την κυβέρνηση, πηγές επισημαίνουν ότι η σχετική πρόβλεψη αφορά συνολικά στη λειτουργία της ΑΑΔΕ και ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα, ωστόσο ήδη η αντιπολίτευση αντιδρά, με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη, να απαριθμεί τις περιπτώσει που η κυβέρνηση έδωσε ακαταδίωκτο – από τους επιστήμονες την περίοδο της πανδημίας του SARS-CoV-2 μέχρι τραπεζίτες – και διερωτήθηκε «τι άραγε φοβούνται; Μην ακούσει η κ. Κοβέσι με επισυνδέσεις τι λέγεται και ασκήσει διώξεις;».

Διαβάστε επίσης:

Χαρίτσης για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού: «Δεν είναι ιστορική στιγμή, είναι ιστορική κοροϊδία»

Χρηστίδης: «ΝΔ και Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση του 13ωρου»

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση που είχε τους περισσότερους πόρους τους ξόδεψε σε ΟΠΕΚΕΠΕ και εφάρμοσε 4ο μνημόνιο»