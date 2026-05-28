Κέιτ Μος: Η φωτογραφία-σύμβολο που παρεξηγήθηκε και η αληθινή ιστορία πίσω της

Όταν ο φωτογράφος Γκρεγκ Μπρέναν εντόπισε την Κέιτ Μος καθισμένη στο χαμηλότερο σκαλοπάτι μιας εξόδου κινδύνου, ντυμένη με γούνινο παλτό, να κρατάει τσιγάρο, αντιλήφθηκε αμέσως ότι βρισκόταν μπροστά σε ένα καρέ με ξεχωριστή δυναμική.

Το περιστατικό συνέβη το 2007 και, χωρίς τότε να το γνωρίζει, μία από τις λήψεις εκείνης της νύχτας θα εξελισσόταν στην πιο αναγνωρίσιμη εικόνα της λεγόμενης «party era» του διάσημου μοντέλου, αλλά και στην πιο εμβληματική φωτογραφία της σχεδόν 40ετούς πορείας του Μπρέναν.

Η εικόνα από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 έγινε διαχρονική χάρη στην απλότητά της. «Ήταν κάτι ανάμεσα σε μπαλαρίνα και Τζάνις Τζόπλιν. Είχε έντονη rock ’n’ roll αισθητική», είπε ο φωτογράφος μιλώντας στο CNN.

Η εικόνα που παρερμηνεύτηκε

Η Κέιτ Μος είχε ήδη καθιερωθεί ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες φιγούρες της βρετανικής μόδας, με τα tabloids να καταγράφουν σχεδόν κάθε της έξοδο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπρέναν, η εν λόγω φωτογραφία αποτελεί ένα από τα πιο παρεξηγημένα στιγμιότυπα της καριέρας του. «Διάβασα κάθε είδους ανοησίες. Ότι σκόνταψε στο φόρεμά της, ότι έπεσε στις σκάλες, ότι ήταν 4 τα ξημερώματα. Τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια», ανέφερε.

Το νέο του βιβλίο, «The Big Shot», επιχειρεί, όπως λέει, να αποκαταστήσει την πραγματική ακολουθία των γεγονότων και να περιγράψει τον συνδυασμό εμπειρίας και τύχης που τον οδήγησε στην πίσω έξοδο ενός θεάτρου στο Λονδίνο, τη νύχτα των 33ων γενεθλίων της Μος.

Το 2007 η Κέιτ Μος βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας της. Την ίδια χρονιά είχε συμπεριληφθεί από το Time στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ το Forbes την κατέτασσε δεύτερη στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων μοντέλων, πίσω από τη Ζιζέλ. Παράλληλα, η προσωπική της ζωή με τον τραγουδιστή των Babyshambles, Πιτ Ντόχερτι, βρισκόταν διαρκώς στο επίκεντρο των tabloids, με τις φήμες για γάμο να πληθαίνουν.

Ο Μπρέναν είχε αναλάβει τη φωτογραφική κάλυψη του πάρτι γενεθλίων της στο ξενοδοχείο Dorchester του Λονδίνου, μια εκδήλωση που, όπως σημείωσε, είχε εξελιχθεί σε «ετήσιο μιντιακό γεγονός». Λίγο αργότερα ενημερώθηκε ότι η Μος και ο Ντόχερτι βρίσκονταν ακόμη στο Donmar Warehouse. Στο σημείο είχε ήδη συγκεντρωθεί πλήθος φωτογράφων και περαστικών στην κεντρική είσοδο.

Τότε προέκυψε ένα απρόοπτο: Οι μπαταρίες του φλας του είχαν σχεδόν εξαντληθεί. Καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του, θυμήθηκε την ύπαρξη μιας πίσω εξόδου κινδύνου, την οποία είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν όταν είχε φωτογραφίσει τη Νικόλ Κίντμαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

«Κατάλαβα ότι είχα λίγα δευτερόλεπτα»

Ο Μπρέναν αποφάσισε να περάσει από την πίσω είσοδο και τότε είδε τη Μος. «Καθόταν απλώς στις σκάλες και κάπνιζε. Πέρασα δίπλα από την πόρτα, την είδα και κατάλαβα ότι είχα λίγα δευτερόλεπτα για να αντιδράσω», είπε. Τοποθετώντας τη μηχανή μέσα από τη μισάνοιχτη πόρτα, πρόλαβε να τραβήξει περίπου δέκα φωτογραφίες. Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε αυτοκίνητο να πλησιάζει, συνειδητοποιώντας ότι είχε στηθεί αντιπερισπασμός: Η Μος και ο Ντόχερτι είχαν στείλει όχημα στην κεντρική είσοδο ώστε να απομακρύνουν τους φωτογράφους, ενώ οι ίδιοι θα έφευγαν από την πίσω πλευρά.

Ο φωτογράφος σημείωσε πως άνοιξε την πόρτα του οχήματος για εκείνη, τόσο από ευγένεια, όσο και για να εξασφαλίσει ότι θα προλάβαινε να καταγράψει τη σκηνή πριν φτάσουν οι υπόλοιποι.

Τελικά δεν επέστρεψε στο Dorchester. Έστειλε το υλικό του και αποχώρησε, πεπεισμένος ότι είχε στα χέρια του τα πιο δυνατά καρέ της βραδιάς. Δεν περίμενε όμως ότι την επόμενη ημέρα μία από αυτές τις φωτογραφίες θα κυριαρχούσε στα πρωτοσέλιδα.

Καθώς η Μος είχε αποφύγει τους φωτογράφους στο μεγαλύτερο μέρος της νύχτας, αρκετές εφημερίδες χρησιμοποίησαν την εικόνα της σκάλας για να συνοδεύσουν ιστορίες περί ξέφρενων γενεθλίων. Η Daily Mail τη συνέδεσε με ένα «24ωρο πάρτι με ποτό και χορό», ενώ άλλες εφημερίδες προχώρησαν σε ακόμη πιο έντονες περιγραφές καβγάδων.

Ο Μπρέναν θεωρεί ότι η απήχηση της φωτογραφίας δεν οφείλεται μόνο στη λήψη, αλλά και στο αφήγημα που είχαν ήδη χτίσει τα tabloids γύρω από την Κέιτ Μος.

Το 2005 ένα σκάνδαλο με ναρκωτικά είχε πλήξει τη δημόσια εικόνα της, οδηγώντας αρκετούς μεγάλους οίκους μόδας να διακόψουν συνεργασίες, παρότι δεν της απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες. Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα αναδείχθηκε Μοντέλο της Χρονιάς στα British Fashion Awards. «Καταλαβαίνω γιατί το έκαναν. Η Κέιτ Μος να κάθεται απλώς σε μια σκάλα και να καπνίζει δεν πουλάει εφημερίδες», είπε ο φωτογράφος.

Παρά τη φήμη της, ο ίδιος επιμένει ότι δεν την είδε ποτέ ως «party girl». «Για μένα ήταν απλώς ένα από τα αγαπημένα μου μοντέλα, στην καλύτερη στιγμή της καριέρας της», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:

Σελίν Ντιόν: Στη μικρή οθόνη η παιδική της ηλικία – Έρχεται τηλεοπτική σειρά για την εμβληματική ερμηνεύτρια

«Διαβολική Σιωνίστρια σκύλα»: Η Βρετανίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν προπηλακίστηκε στο Λονδίνο (Video)

Η Ράμερ Γουίλις κατηγορεί τον πρώην της για «τρελή» ενδοοικογενειακή βία καθώς δίνει μάχη για την επιμέλεια της κόρης της











