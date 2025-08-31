search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 12:14
search
MENU CLOSE
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2401
28/8
31.08.2025 10:40

Η Γαλλία μάς θυμίζει τα θετικά της Ελλάδας, αλλά και το μέγεθος των κινδύνων

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2401
28/8
31.08.2025 10:40
macron bayrou france

Βλέποντας κάποιος τι συμβαίνει τώρα στη Γαλλία, όπου ο δημοσιονομικός πανικός έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την κοινωνία – πολλοί παίρνουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες και τα βάζουν στο στρώμα για να μην τα χάσουν –, είναι λογικό να θυμόμαστε τα χαΐρια και τα παρεπόμενα της ελληνικής χρεοκοπίας. 

Όπως μάλιστα σημειώνει ένας από τους πλέον έμπειρους και ψύχραιμους Έλληνες πολιτικούς, θα μπορούσαμε να αισθανόμαστε υπερηφάνεια, αφού, παρά την ακραία πολιτική τοξικότητα, η χώρα μας κατάφερε να αφήσει πίσω της τα χειρότερα.

Βάζει όμως μια ακόμη διάσταση: Όταν βλέπεις ευρωπαϊκά οικονομικά θηρία να λυγίζουν στις θύελλες, τότε καταλαβαίνεις ότι οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι (και) για εμάς απ’ όσο πριν από 15 χρόνια. Σε περίπτωση που εξοκείλουμε ξανά, η στήριξη θα είναι ανύπαρκτη. 

Αν προσθέσεις και την «αναρχία» που επικρατεί πλέον στον κόσμο, την αναθεώρηση του διεθνούς στάτους και την υπονόμευση της Δύσης τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς παράγοντες, το συμπέρασμα είναι ότι μάλλον πρέπει να σοβαρευτούμε κάπως σε αυτή τη χώρα και να μιλήσουμε για τα προβλήματά της. 

Και πρώτοι απ’ όλους τα πολιτικά μας «καμάρια», πολλά από τα οποία συχνά προκαλούν απέχθεια και τροφοδοτούν την αδιαφορία και τον μηδενισμό.

Διαβάστε επίσης:

Μετά τη ΔΕΘ και διά βοής ο νέος γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ.

Η πολιτική σχέση Ανδρουλάκη – Διαμαντοπούλου έχει μηνύματα και για το μέλλον

Αντίσταση Μητσοτάκη στα αιτήματα για ανασχηματισμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syriza_grafeia_2508_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τόπος κάηκε, η χώρα έγινε διπλωματικό παραπαίδι και ο πρωθυπουργός εκθειάζει τον νόμο εργασιακής αυθαιρεσίας» 

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας (Video)

KALPES NEW
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

exathlon
MEDIA

Exathlon: Κάνει πρεμιέρα το νέο -αθλητικό- ριάλιτι του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

opekepe (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για άρση ασυλίας δέκα βουλευτών αποστέλλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία - Νέα θύελλα στο πολιτικό σκηνικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 12:14
syriza_grafeia_2508_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τόπος κάηκε, η χώρα έγινε διπλωματικό παραπαίδι και ο πρωθυπουργός εκθειάζει τον νόμο εργασιακής αυθαιρεσίας» 

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας (Video)

KALPES NEW
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο

1 / 3