Η Γαλλία μάς θυμίζει τα θετικά της Ελλάδας, αλλά και το μέγεθος των κινδύνων

Βλέποντας κάποιος τι συμβαίνει τώρα στη Γαλλία, όπου ο δημοσιονομικός πανικός έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την κοινωνία – πολλοί παίρνουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες και τα βάζουν στο στρώμα για να μην τα χάσουν –, είναι λογικό να θυμόμαστε τα χαΐρια και τα παρεπόμενα της ελληνικής χρεοκοπίας.

Όπως μάλιστα σημειώνει ένας από τους πλέον έμπειρους και ψύχραιμους Έλληνες πολιτικούς, θα μπορούσαμε να αισθανόμαστε υπερηφάνεια, αφού, παρά την ακραία πολιτική τοξικότητα, η χώρα μας κατάφερε να αφήσει πίσω της τα χειρότερα.

Βάζει όμως μια ακόμη διάσταση: Όταν βλέπεις ευρωπαϊκά οικονομικά θηρία να λυγίζουν στις θύελλες, τότε καταλαβαίνεις ότι οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι (και) για εμάς απ’ όσο πριν από 15 χρόνια. Σε περίπτωση που εξοκείλουμε ξανά, η στήριξη θα είναι ανύπαρκτη.

Αν προσθέσεις και την «αναρχία» που επικρατεί πλέον στον κόσμο, την αναθεώρηση του διεθνούς στάτους και την υπονόμευση της Δύσης τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς παράγοντες, το συμπέρασμα είναι ότι μάλλον πρέπει να σοβαρευτούμε κάπως σε αυτή τη χώρα και να μιλήσουμε για τα προβλήματά της.

Και πρώτοι απ’ όλους τα πολιτικά μας «καμάρια», πολλά από τα οποία συχνά προκαλούν απέχθεια και τροφοδοτούν την αδιαφορία και τον μηδενισμό.

