Ο Τσίπρας μετράει αντιδράσεις μετά το καρφί Τσακαλώτου περί… Μεσσία

Μόνο θερμή δεν την λες την υποδοχή που έχει από πρώην συντρόφους του ο Αλέξης Τσίπρας με την πρόθεσή του να επιστρέψει με νέο κόμμα.

Μετά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που μίλησε για… «κόμμα λαγούμι» και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ήταν καυστικός για τον πρώην πρωθυπουργό.

«Η Αριστερά που υπηρετώ μόνο ελιτίστική δεν είναι. Θέλουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που μπορεί να κερδίσει και συγχρόνως να είναι αποτελεσματικό, όταν σχηματιστεί μια εναλλακτική κυβέρνηση.

Δηλαδή, να αντιμετωπίσει τις ανισότητες, την ακρίβεια, την κλιματική κρίση. Δεν αρνούμαστε τις κεντρώες λύσεις λόγω ελιτισμού.

Μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε γιατί απέτυχε ο Μπίντεν, ο Σολτς, γιατί αποτυγχάνει ο Στάρμερ. Μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε ποιο μπλοκ δυνάμεων εμποδίζει τον μετασχηματισμό σε μια πιο δίκαιη και βιώσιμη οικονομία και πώς αυτό αντιμετωπίζεται.

Οπότε για αυτούς τους λόγους είμαστε σκεπτικοί σε γενικά καλέσματα για ενότητα ή συσπείρωση με έναν χαρισματικό ηγέτη.

Όχι γιατί θέλουμε μια πούρα Αριστερά, αλλά γιατί θέλουμε μια Αριστερά που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κόσμου με αποτελεσματικότητα» ήταν η δήλωση του Τσακαλώτου, ο οποίος ουσιαστικά απορρίπτει την έλευση του Τσίπρα, θεωρώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός κινείται με μεσσιανική λογική.

Δύσκολο το εγχείρημα. Και ακόμα δεν έχουν μιλήσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που ξέρουν ή εκτιμούν ότι δεν θα είναι ευπρόσδεκτοι στο νέο κόμμα.

Ο Τσίπρας τα μετράει όλα αυτά. Δεν θα κρίνουν την απόφασή του οι αντιδράσεις, αλλά θα τις λάβει υπόψη για να έχει απαντήσεις για όλα μόλις έρθει η ώρα.

