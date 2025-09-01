Η αποκρουστική ανάρτηση μίας καθηγήτριας για την Αξιώτισσα και η άνευ όρων παράδοση στον Νετανιάχου

Σάλο έχει προκαλέσει η προκλητική και αποκρουστική ανάρτηση που έκανε η καθηγήτρια με το όνομα Βάνα Νικολαΐδου Κυριανίδου, θέλοντας να κερδίσει κι αυτή ένα κομμάτι δημοσιότητας από τον ακροδεξιό όχλο των σόσιαλ μίντια, στοχοποιώντας την ταβέρνα Αξιώτισσα στη Νάξο.

Η συγκεκριμένη κυρία, γνωστή για τις ακραίες απόψεις της πάντως, είχε το θράσος να κάνει ένα φωτομοντάζ, βάζοντας τον χιτλερικό σταυρό πάνω στον τοίχο της ταβέρνας, επειδή ο ιδιοκτήτης της αντέδρασε στα εμετικά αίσχη μίας παρέας Βρετανοεβραίων, που ήθελαν να επιβάλλουν δια της βίας τις απόψεις τους στο χώρο.

Αναρωτιέται κανείς εάν υπάρχει όριο στη δημόσια σφαίρα και εξακολουθεί να είναι κατοχυρωμένη στη χώρα μας η ελεύθερη έκφραση ή έχουμε περάσει σε μία δυστοπία, όπου η έκφραση οποιασδήποτε γνώμης και διαμαρτυρίας για μείζονα θέματα ανθρωπιστικής φύσης, όπως η γενοκτονία στη Γάζα και τα εγκλήματα πολέμου του Νετανιάχου, αντιμετωπίζονται ως ποινικό αδίκημα.

Έχει απολέσει η κυβέρνηση και ένα μέρος της κοινωνίας – ακροδεξιών, προφανώς, καταβολών – κάθε μέτρο δημοκρατίας και τα έχει υποτάξει όλα στο λεγόμενο «εθνικό και τουριστικό συμφέρον», δηλαδή ξεπούλημα έναντι χρημάτων;

Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος είναι πιο κοντά στις λογικές των ναζί με τις εθνοκαθάρσεις και τις γενοκτονίες, είναι το καθεστώς Νετανιάχου. Τα θύματα έγιναν ίδια με τους θύτες τους, όπως καταγγέλλουν με πίκρα ακόμα και κορυφαίοι Εβραίοι διανοούμενοι.

Διαβάστε επίσης:

Σύμβουλος στη Νομική Σχολή του Keele o Ανδρέας Λοβέρδος

Ο Τσίπρας μετράει αντιδράσεις μετά το καρφί Τσακαλώτου περί… Μεσσία

Καχυποψία