Τσίπρας στην τελική ευθεία για τον Economist: «Στην πατρίδα μας σήμερα δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη»

Ένα 24ωρο περίπου πριν την αυριανή ομιλία του στον Economist, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μία ακόμη ανάρτηση με απόσπασμα της ομιλίας του από τη 2η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας με αναρτήσεις στο λογαριασμό του, που απαντούν και στις επιθέσεις της κυβέρνησης, προετοιμάζει το κλίμα για την αυριανή ομιλία του η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στην ανάρτησή του -την τελευταία αυτής της σειράς- παραθέτει το εξής απόσπασμα:

«Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.

Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις “αόρατες” πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως “κοινωνία των χασμάτων”.

Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 10/06/2025».

