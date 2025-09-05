Τσίπρας «απέναντι» στον Μητσοτάκη με πρόταση για Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης – Στο «κόκκινο» το πολιτικό ενδιαφέρον για την ομιλία του στον Economist

Κορυφώνεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον για την ομιλία που θα πραγματοποιήσει το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, κλείνοντας το Συνέδριο του Economist, που διεξάγεται στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.

Όπως έχει γραφτεί κατά κόρον, έχει τη σημειολογική σημασία του το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας, επιλέγει μέσω του συγκεκριμένου βήματος να παρίσταται ουσιαστικά στην φετινή ΔΕΘ, κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση και στέλνοντας τα πολιτικά του μηνύματα μία μέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο. Και κυρίως, σε μια συγκυρία που η κυβερνητική φθορά είναι μεγαλύτερη από ποτέ και το κλίμα περί πολιτικής επιστροφής του ενισχύεται διαρκώς από σενάρια και τις όλο και πιο πυκνές του παρεμβάσεις.

Στην σημερινή του ομιλία που έχει θέμα την οικονομία της χώρας έως το 2030, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται, πέραν της κριτικής στην κυβέρνηση, να καταθέσει και τους βασικούς άξονες της πρότασής του για ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης. Με ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον αναμένεται και το πολιτικό του μήνυμα για τις προοδευτικές δυνάμεις και το αν και πόσο αποκαλυπτικός θα είναι σε σχέση με τη δική του πολιτική επάνοδο, σε αρχηγικό ρόλο, με ένα νέο σχήμα που θα αφήνει πίσω του την εποχή ΣΥΡΙΖΑ.

Τα βλέμματα στρέφονται στο Βελλίδειο από σήμερα

Με δεδομένο ότι τυχόν επιστροφή του ανακατεύει την τράπουλα του πολιτικού συστήματος, όλοι λίγο έως πολύ επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τη νέα του παρέμβαση: από την κυβέρνηση η οποία έχει ήδη ρίξει τροχιοδεικτικές βολές, έως το ΠΑΣΟΚ, προς το οποίο μια επάνοδος Τσίπρας θα έχει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και την Ζωή Κωνσταντοπούλου που από καιρού εις καιρόν επιτίθεται με ιδιαίτερη ένταση επί προσωπικού στον πρώην πρωθυπουργού.

Και κυρίως ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Νέα Αριστερά, που αντιμετωπίζουν ζήτημα πολιτικής επιβίωσης ειδικά αν οι σχεδιασμοί Τσίπρα είναι τέτοιοι που δεν τους συμπεριλαμβάνουν. Έχει έτσι ένα επιμέρους πολιτικό ενδιαφέρον ποιοι βουλευτές και στελέχη από τα δύο κόμματα θα παραβρεθούν στην ομιλία σε ένδειξη προσπάθειας να καταγραφούν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Το ενδιαφέρον φαίνεται να είναι έντονο όλες τις προηγούμενες μέρες για μια πρόσκληση, ωστόσο, δεν θα παραβρεθεί στην ομιλία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έχοντας επικαλεστεί τις περιοδείες στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης.

Υπενθυμίζεται πως στην ομιλία του κατά την 2η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου του, στις 10 Ιουνίου, είχε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρξει ένα «νέο όραμα» που θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει, ένα νέο κίνημα, που ως ηθική και πολιτική πρωτοβουλία θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα, και θα μπορεί να σηκώσει τον πολίτη από τον καναπέ, έναν νέο πατριωτισμό που θα απαντά στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία.

Σε ό,τι αφορά την αποψινή του ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη δώσει ένα στίγμα των προθέσεών του – όσον αφορά την οξύτητα της κριτικής του στον Κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση – και αυτή αναμένεται να κινηθεί στα πεδία της οικονομίας, των θεσμών και των κοινωνικών ανισοτήτων. Θα επαναλάβει την κριτική που άσκησε με την πρόσφατη συνέντευξή του στην Le Monde, για γενικευμένη διαφθορά και οικονομική ανάπτυξη που ευνοεί μόνο μια μειοψηφία, ενώ με τις αναρτήσεις των τελευταίων ημερών έχει επαναφέρει την κριτική περί «βαλκανοποίησης» της οικονομίας και της χώρας.

Κριτική για την «κοινωνία χασμάτων» και προτάσεις για ένα «αναπτυξιακό σοκ»

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να παραθέσει μια σειρά από στοιχεία, που θα καταγράφουν την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Κι ακόμα, αναμένεται να επισημάνει ως κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής την μεροληψία υπέρ του πλούτου, που οδηγεί σε μια κοινωνία χασμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Ενώ θα χαρακτηρίσει κάποιες από τις «επιδόσεις» της κυβέρνησης Μητσοτάκη «δείκτες ντροπής».

Κεντρικό στοιχείο της ομιλίας του αναμένεται να είναι οι βασικοί άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης με στόχο, όπως «η χώρα να μη χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και να μη βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης».

Ασκώντας προκαταβολικά κριτική στις εξαγγελίες που θα κάνει ο Μητσοτάκης την επόμενη μέρα από το βήμα της ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, «θα υποστηρίξει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με προεκλογικές παροχές και εξαγγελίες αλλά χρειάζεται αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, καθώς και ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Ως εκ τούτου θα εξηγήσει πιο διεξοδικά ποιοι είναι οι άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης που προτείνει, ώστε να επέλθει αυτό το αναπτυξιακό σοκ.

Μεταξύ άλλων θα αφορούν αλλαγές στο κράτος, στη παραγωγή, στήριξη της εργασίας, δημιουργία ενός πλαισίου ανθεκτικότητας και ενεργειακής ασφάλειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στο δημογραφικό, το οποίο θα χαρακτηρίσει «πρόβλημα των προβλημάτων».

Τέλος, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, καθώς και πως είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.

