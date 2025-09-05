search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 14:22
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Χρυσικόπουλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

05.09.2025 13:28

89η ΔΕΘ: Τα μέτρα που δεν θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

mitsotakis_2208_1920-1080_new

Το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί πάρα πολλά σχετικά με το «πακέτο» των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου.

Δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, αλλά και διαρροές, συγκλίνουν στο ότι το «πακέτο Μητσοτάκη» θα περιλαμβάνει μέτρα που θα στοχεύουν στην εισοδηματική ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των ένστολων, των συνταξιούχων και των οικογενειών, με στόχο να ικανοποιηθούν αιτήματα κρίσιμων εκλογικά κοινωνικών ομάδων.

Ωστόσο, εκτός από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν (μεταξύ των οποίων, λένε οι διαρροές θα υπάρχει και κάτι που δεν έχει γίνει γνωστό ως τώρα), ενδιαφέρον έχουν και τα μέτρα εκείνα που είτε συζητήθηκαν από το οικονομικό επιτελείο αλλά για διάφορους λόγους απορρίφθηκαν είτε αποτελούν αιτήματα της αντιπολίτευσης, τα οποία η κυβέρνηση θεωρεί ότι οδηγούν σε δημοσιονομικές εκτροπές.

13ος μισθός

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η ΑΔΕΔΥ, πιέζουν για την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης σύνταξης για όλους. Η κυβέρνηση, αφού αρχικά υποστήριξε ότι με τις αυξήσεις των τελευταίων χρόνων είναι σαν να έχει «μπει» 13ος μισθός, στη συνέχεια κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα άφηνε δημοσιονομικό χώρο για άλλες παρεμβάσεις. Εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο μέτρο δεν περιλαμβάνεται στο «πακέτο Μητσοτάκη».

Ενοίκια

Εκτός από την επιδότηση ενός ενοικίου το χρόνο, το οικονομικό επιτελείο φέρεται να εξέτασε την καθιέρωση ενός ενδιάμεσου συντελεστή φορολόγησης των ενοικίων μεταξύ του 12% και του 35% που ισχύει σήμερα. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι λόγω του χαμηλού μέσου ενοικίου που δηλώνεται σήμερα, η σκέψη αυτή απορρίφθηκε.

Φορολογικές κλίμακες

Ένα ακόμα σχέδιο που μπήκε στο συρτάρι είναι αυτό ενός είδους τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας. Ωστόσο, κάτι ο πληθωρισμός, κάτι η αγωνία για τα δημόσια έσοδα, το μέτρο πήγε στις ελληνικές καλένδες, και μάλλον πάμε σε παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα που θεωρούνται ότι αφορούν στη μεσαία τάξη.

ΦΠΑ

Το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ αποτελεί ένα μόνιμο αίτημα αντιπολίτευσης και καταναλωτών και απαντάται με ένα μόνιμο «όχι» από την κυβέρνηση, με το αιτιολογικό ότι θα προκαλέσει μείωση στα δημόσια έσοδα και δεν θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις τελικές τιμές. Μέχρι στιγμής το ίδιο «όχι» ισχύει και για φέτος, με την ίδια επιχειρηματολογία.

