Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

05.09.2025 06:03

ΔΕΘ: Κυνηγώντας την επανεκκίνηση, φορτώνοντας το καλάθι με παροχές, «σταθερότητα»  και… εκπλήξεις 

05.09.2025 06:03
mitsotakis deth 77- new

Άλλη μία επανεκκίνηση θα επιχειρήσει να κάνει η κυβέρνηση στην ΔΕΘ προκειμένου να σταματήσει την δημοσκοπική κατρακύλα στην οποία βρίσκεται σήμερα. Καθημερινά τα κυβερνητικά στελέχη ανεβάζουν το ποσό το οποίο θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για παροχές  – σήμερα έχουν φτάσει το 1,6 δισ- ενώ δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες σχετικά με την μείωση των άμεσων φόρων και τις αυξήσεις στις ένστολους. 

Φυσικά, το σημαντικό είναι να διαπιστώσει κανείς εάν υπάρχουν εξαιρέσεις και ποιες είναι αυτές στις κυβερνητικές εξαγγελίες, γιατί τότε κινδυνεύει και η ΔΕΘ να γυρίζει μπούμερανγκ στην κυβέρνηση .

Για την ώρα, πάντως, τα κυβερνητικά στελέχη φιλοδοξούν ότι μέσα απο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού θα καταφέρουν να σταματήσουν την δημοσκοπική κατρακύλα και να επαναπροσεγγίσουν την μεσαία τάξη, που τους έδωσε την νίκη στις προηγούμενες εκλογές . 

Η Ν.Δ. σήμερα φέρεται να κινείται στο 23-24% και με τις αναγωγές να προσεγγίζει το 28%. Στο κυβερνητικό επιτελείο προσδοκούν μετά τη Δ.Ε.Θ.  τα ποσοστά να αυξηθούν κατά 2 με 3 μονάδες, κι έτσι στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό της «γαλάζιας» παράταξης να γράψει μπροστά τον αριθμό «3».

Το εγχείρημα δεν μοιάζει και τόσο εύκολο, αφού οι πολίτες έχουν επιστρέψει από τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές τους με την ακρίβεια να έχει ροκανίσει τον μισθό τους, ενώ  η έναρξη της σχολικής χρονιάς πιέζει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά. 

Όλα αυτά ενώ η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η τραγωδία των Τεμπών, δείχνουν να έχουν κάνει ανεπανόρθωτη βλάβη στο ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης. 

Με δεδομένο μάλιστα ότι τα κυβερνητικά στελέχη έχουν διαψευστεί κατ’ επανάληψη στους όποιους προγραμματισμούς τους, κάνει τους πιο ρεαλιστές να κινούνται με συγκρατημένη αισιοδοξία για την αλλαγή του κλίματος. 

Δεν ξεχνούν, άλλωστε, ότι μετά τα πορίσματα για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που απέκρουαν δυσμενή σενάρια και την παραπομπή των δύο υπουργών Χρ. Τριαντόπουλου και Κ. Αχ. Καραμανλή στον φυσικό δικαστή, πολλοί θεωρούσαν ότι η Ν.Δ. θα πετύχαινε σημαντική δημοσκοπική ανάκαμψη έως τα τέλη Ιουλίου, ώστε τα ποσοστά της μετά τη Δ.Ε.Θ. να αγγίξουν και το 32 με 33%. Όμως ήρθε ο ΟΠΕΚΕΠΕ….

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν, ωστόσο, ότι το κυβερνών κόμμα θα καταφέρει να ανακάμψει για δύο λόγους. 

Κατ΄ αρχήν, γιατί ακόμη και στην πιο δύσκολη στιγμή του το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα χωρίς να απειλείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα  με το ΠΑΣΟΚ που είναι δεύτερο κόμμα.

Δεύτερον, γιατί οι ψηφοφόροι που έχουν απομακρυνθεί από τη Ν.Δ. δεν έχουν προσεγγίσει κάποιον άλλο πολιτικό χώρο. Αντίθετα, καταγράφονται στην γκρίζα ζώνη, σε εκείνους, δηλαδή, που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν. 

Φυσικά, μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα γίνει αν μετά ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει – όπως ακούγεται- να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα. Τότε κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τον πρωθυπουργό ότι ένα κομμάτι από το δυσαρεστημένο δεξιό κοινό δεν θα στραφεί προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού. 

