ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05.09.2025 11:00

Πάνος Καμμένος για τις συνομιλίες με τον αρχηγό της «κρητικής μαφίας»: Του έκανα πλάκα, επιχειρείται δολοφονία του χαρακτήρα μου

05.09.2025 11:00
Με δήλωσή του σε τηλεοπτικό σταθμό, ο Πάνος Καμμένος απέδωσε σε… πλάκα τα όσα εμφανίζεται να λέει σε άτομο που θεωρείται ως ο εγκέφαλος της «μαφίας της Κρήτης», ηχητικά που έχουν δημοσιοποιηθεί και έχουν προκαλέσει πολιτικό σάλο, καθώς ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ εμφανίζεται να συνομιλεί με συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να ρυθμίσει τη διαδοχή ενός μητροπολίτη στην Κρήτη, αλλά και να μιλά περί παρακολούθησής του.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Π. Καμμένος δήλωσε ότι «μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς!».

«Δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου», συνέχισε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ. «Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω. Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική», τόνισε.

Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι «με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες». Υπενθυμίζεται ότι, όπως γράφει και το topontiki.gr, η κυβέρνηση θεωρεί ως «θείο δώρο» τις συνομιλίες Καμμένου, καθώς εκτιμά ότι μπορεί να τις αξιοποιήσει για να «θολώσει» την εικόνα του Α. Τσίπρα, στην προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να επιστρέψει στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής.

