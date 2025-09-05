ΔΕΘ: Η κυβέρνηση βλέπει τον Καμμένο ως σωσίβιο απέναντι σε φθορά και Τσίπρα

Δώρο εξ ουρανού χαρακτηρίζουν γαλάζιοι βουλευτές την εμπλοκή του Πάνου Kαμμένου, πρώην κυβερνητικού εταίρου του Αλέξη Τσίπρα, στην υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που αποκαλύφθηκε από την ελληνική αστυνομία στην Κρήτη.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα στα οποία ο πρώην υπουργός Άμυνας συνομιλεί με ένα από τα πρωτοπαλίκαρα της εγκληματικής οργάνωσης και διαβεβαιώνει ότι παρενέβη στο επιτελείο Tραμπ προκειμένου να εκλεγεί ο εκλεκτός του κυκλώματος ως μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου επαναφέρουν, όπως λένε στελέχη της Nέας Δημοκρατίας, στη μνήμη πολλών τα έργα και τις ημέρες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και την επιλογή του κ. Τσίπρα να έχει για τέσσερα χρόνια κυβερνητικό εταίρο τον Πάνο Καμμένο, αλλά και ίσως να φωτίζουν κρυφές πτυχές εκείνης της περιόδου, καθώς στο δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε χθες ο κύριος Καμμένος παραδέχεται ότι την ώρα που ήταν υπουργός άμυνας επιχειρείτο η παρακολούθηση του με κοριούς και μικρόφωνα.

Δεν είναι τυχαίο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να συνδυάσει την δράση του κ. Καμμένου με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα δηλώνοντας ότι πρόκειται για την καλύτερη διαφήμιση του rebranding που επιχειρεί ο πρώην πρωθυπουργός. Το γεγονός μάλιστα ότι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν εκ νέου ότι αν ο κ. Τσίπρας επιθυμεί πραγματικό rebranding πρέπει να εξηγήσει γιατί δύο φορές το 2015 επέλεξε ως κυβερνητικό εταίρο τον Πάνο Καμμένο δείχνει ότι η τετραετία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ακόμη αρκετά εύκολο να ανακληθεί στη μνήμη πολλών και να χρησιμοποιηθεί ως όπλο από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα για επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Συγκυβερνήτης

Όπως λένε γαλάζιοι βουλευτές όταν ακούει κανείς τον πρώην συγκυβερνήτη του Αλέξη Τσίπρα να υπόσχεται με τον πλέον απλό αλλά και κυνικό τρόπο εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα προκειμένου να εκλεγεί ένας εκλεκτός μητροπολίτης αλλά και συνολικά χρησιμοποίηση του συστήματος Τραμπ, όπως λέει ο πρώην υπουργός, για να ελεγχθεί το σύστημα εντός Ελλάδας, σκέφτεται τι μπορεί να έχει συμβεί στα τέσσερα χρόνια υπουργίας του προέδρου των ΑΝΕΛ και τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες στην κατά τα άλλα σχεδόν ανέφελη για πάνω από τρία χρόνια συνεργασία των δύο κυβερνητικών εταίρων.

Με αφορμή και την σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, ο πρωθυπουργός είναι βέβαιο πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που θα δώσει την Κυριακή στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης θα αναφερθεί στο rebranding του πρώην πρωθυπουργού και στην προσπάθειά του να επιστρέψει ως αντίπαλος του με δημιουργία νέου κόμματος, απαντώντας και στην κριτική που θα εξαπολύσει εναντίον του σήμερα ο κ. Τσίπρας.

Επανέρχεται η συζήτηση για το 2015-2019

Και η υπόθεση Καμμένου, λένε στη Νέα Δημοκρατία, έρχεται στην καλύτερη στιγμή για να «γκριζάρει» την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και να δώσει επιχειρήματα και όπλα στην κυβέρνηση. Η χρησιμοποίηση της υπόθεσης Καμμένου είναι και ένα πρώτο δείγμα του πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την επανεμφάνιση Τσίπρα. Η συζήτηση για την τετραετία 2015- 2019 θα είναι κυρίαρχη έστω κι αν ο κ. Τσίπρας θέλει να την κλείσει με το βιβλίο που θα εκδώσει κοντά στα Χριστούγεννα. Δηλώσεις, πράξεις και αποφάσεις εκείνης της περιόδου θα δουν ξανά το φως της δημοσιότητας και μαζί με όλα αυτά θα υπενθυμίζεται εκ νέου η στάση που κράτησαν τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. Καμμένος απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στους βουλευτές του, στάση που είχε οδηγήσει τότε στο να θεριέψει το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο.

Μάλιστα στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η υπόθεση Καμμένου θα φέρει ξανά στη δημοσιότητα και τις έντονες αντιδράσεις που υπήρχαν από τότε στο χώρο της αριστεράς για την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με ένα δεξιό ή κατά άλλους σκληρό δεξιό έως ακροδεξιό κόμμα όπως χαρακτήριζαν τότε τους Ανεξάρτητους Ελληνες. «Το καλό παιχνίδι τώρα ξεκινάει», έλεγε χθες στο εντευκτήριο της Βουλής γαλάζιος βουλευτής με αρκετά μεγάλη κοινοβουλευτική εμπειρία προσθέτοντας πως «όποιος επενδύει μόνο στη ζημιά που έκανε στη Νέα Δημοκρατία η αποκάλυψη των συνομιλιών βουλευτών της στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί κι άλλες αποκαλύψεις του παρόντος και του παρελθόντος που αφορούν άλλες πολιτικές δυνάμεις».

