search
ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 16:20
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Aμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Σε επιφυλακή για τον πληθωρισμό

credit: AP

Αμετάβλητα διατήρησε, όπως αναμένονταν άλλωστε, τα επιτόκια της η ΕΚΤ στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Έτσι τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης διατηρούνται σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Όπως αναφέρει στην απόφαση της η ΕΚΤ οι εισερχόμενες πληροφορίες είναι σε γενικές γραμμές συμβατές με την προηγούμενη αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν γίνει εντονότεροι. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, δίνοντας ανοδική ώθηση στον πληθωρισμό και επηρεάζοντας αρνητικά το οικονομικό κλίμα. Οι συνέπειες του πολέμου για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα μεσοπρόθεσμα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής των τιμών της ενέργειας και την έκταση των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεών της. Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος και οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τόσο εντονότερος θα είναι ο πιθανός αντίκτυπος στον γενικότερο πληθωρισμό και στην οικονομία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αβεβαιότητα. Η ζώνη του ευρώ εισήλθε σε αυτήν την περίοδο απότομης ανόδου των τιμών της ενέργειας με πληθωρισμό γύρω από τον στόχο του 2% και η οικονομία έχει αποδειχτεί ανθεκτική τα τελευταία τρίμηνα. Οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι σταθεροποιημένες, μολονότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε πιο βραχυπρόθεσμους ορίζοντες έχουν μετατοπιστεί σημαντικά προς τα πάνω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρακολουθήσει προσεκτικά την κατάσταση, ακολουθώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνοντας αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

ΚΑΛΧΑΣ

CUCINA POVERA

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3