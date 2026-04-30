Ο Γαμήλιος τουρισμός… ανθίζει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και φέρνει επιπλέον έσοδα στον κλάδο.

Το συνέδριο Destination Weddings Tourism Forum – Greece 2026, ανέδειξε ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία για το πώς η Ελλάδα έχει γίνει προορισμός για ζευγάρια του εξωτερικού που θέλουν να συνδυάσουν διακοπές και γάμο.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε στο συνέδριο πως ο γαμήλιος τουρισμός είναι «ένα ταξίδι με πολύ προσωπικό νόημα, καθώς δύο άνθρωποι επιλέγουν έναν τόπο για να συνδέσουν με αυτόν μία από τις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής τους. Παράλληλα, κινητοποιεί πολλούς επαγγελματίες και δημιουργεί άμεση αξία για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ συνδέεται συνήθως με μεγαλύτερη παραμονή, υψηλότερη δαπάνη και ουσιαστική σύνδεση του επισκέπτη με τον τόπο».

Κεντρικό σημείο του συνεδρίου αποτέλεσε η παρουσίαση της έρευνας «Saying Yes to Greece-Destination Weddings στην Ελλάδα: Η αποτύπωση της Αγοράς» της Focus Bari, που παρουσίασε η Ιδρύτρια της κ. Ξένια Κούρτογλου η οποία δείχνει για πρώτη φορά ολοκληρωμένα την πραγματική εικόνα και τις προοπτικές του κλάδου.

Από ποιες χώρες έρχονται να παντρευτούν στην Ελλάδα

Τα βασικά ευρήματα αναδεικνύουν πως το μέσο budget ανά destination wedding ανέρχεται σε 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) ενώ κάθε γάμος αφορά περίπου 130 καλεσμένους και 4 διανυκτερεύσεις, ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική τουριστική δαπάνη.

Η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά μπορεί να φτάσει έως και 2,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το 77% των γάμων που διαχειρίζονται οι wedding planners, αφορά ζευγάρια από το εξωτερικό, με βασικές αγορές τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και το Ισραήλ, ενώ αναδεικνύονται νέες δυναμικές αγορές, όπως η Ινδία και οι χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σχετικά με την Ινδια, και μέσα από την παρουσίαση του Pramod Lunawat, CEO Millenium Event & Marriageuana, αναδείχθηκε, πως οι ινδικοί destination weddings μπορεί να φτάνουν σε προϋπολογισμό το 1 εκ. ευρώ για έναν τριήμερο γάμο 300 καλεσμένων, δημιουργώντας σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο.

Όσον αφορά στις νέες τάσεις στον γαμήλιο τουρισμό, αυτές στρέφονται σε πολυήμερους γάμους, με έμφαση στις αυθεντικές τοπικές εμπειρίες, στον εξατομικευμένο σχεδιασμό, στη γαστρονομία υψηλού επιπέδου και στις pre- και post-wedding δραστηριότητες.

