Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου δεν θα σταματήσει ποτέ, επειδή αντιδρά η Τουρκία

Την σταθερή επιδίωξη της Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επανέλαβε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Είπε, ωστόσο, ότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι προαπαιτούμενο του έργου και επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι αυτά να ξεκαθαριστούν. Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν αφορά την τρέχουσα διαχείριση, αλλά την προηγούμενη διαχείριση πριν τον φορέα υλοποίησης, τον ΑΔΜΗΕ, τονίζοντας, ωστόσο, ότι οι μελέτες είναι προαπαιτούμενο και έχουν σημαντική αξία.

«Το έργο, αυτό, δεν είναι μόνο μετρήσιμο σε οικονομικά μεγέθη, αλλά είναι μείζονος σημασίας για την Κύπρο, καθώς αίρει την ενεργειακή της απομόνωση και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δεν ανέλαβε τη συμμετοχή στο έργο αποβλέποντας σε οικονομικά οφέλη» ανέφερε ο υπουργός λέγοντας ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μία καθ’ολοκληρίαν στήριξη εκ μέρους της Κύπρου και να είναι το έργο αμοιβαία επιθυμητό.

Σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι το έργο είναι ευρωπαϊκό, σε αυτό συμμετέχουν και άλλες χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Ιταλία), προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο και η διάθεσή της Ελλάδας είναι να μην υπάρξει καμία παρέμβαση.

Ο ΥΠΕΞ διαχώρισε την γεωπολιτική οπτική του ζητήματος, από την οικονομική βιωσιμότητα και τις υποχρεώσεις των μερών, ξεκαθαρίζοντας ότι η αντίδραση της Τουρκίας δεν θα μας εμποδίσει και θα προχωρήσουμε εφόσον υπάρχει σταθερή συμφωνία.

«Το έργο δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει εξαιτίας της Τουρκίας και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση αυτό. Έχουμε αποδείξει ότι δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις όταν πρόκειται για τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα», είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή το περιστατικό με τους Τούρκους ψαράδες, ο υπουργός ρωτήθηκε αν ήταν δείγμα επιστροφής στην ένταση, κάτι το οποίο απέρριψε τονίζοντας ότι, όπως αποδείχθηκε, το περιστατικό έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα. «Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ζητήματα παράνομης αλιείας, όμως πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στην αντικειμενική τους διάσταση. Αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά με πάρα πολύ ισχυρή φωνή και θα κάνουμε εκείνο το οποίο πρέπει», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε, επίσης, σε σχέση με το Παλαιστινιακό, την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης την τελευταία διετία ότι θα πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο στην ειρήνη, να υπάρξει κατάπαυση των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει η διπλωματία και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, είναι μία χώρα η οποία έχει εξαιρετικά καλή σχέση με το Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά είναι ίσως και η μόνη χώρα, η οποία συνομιλεί με το σύνολο του Αραβικού κόσμου και με την ίδια την Παλαιστινιακή Αρχή και είναι υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους». Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κυρώσεων απέναντι στο Ισραήλ, είπε ότι συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτήν την ώρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, ενώ ανέφερε ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διάσκεψη για τα δύο κράτη, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σχετικά με τις μεγαλύτερες προκλήσεις που βλέπει για το επόμενο διάστημα ο υπουργός είπε ότι τον προβληματίζει πολύ η γενικότερη ασυμμετρία που υπάρχει στην διεθνή αρένα, σε μια εποχή με τις περισσότερες συρράξεις στον κόσμο και δύο πολέμους στη γειτονιά μας. «Με προβληματίζει δογματικά η υποχώρηση της πολυμέρειας, δηλαδή η υποχώρηση των διεθνών οργανισμών του λόγου των διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ και η Ε.Ε., ως θεματοφυλάκων της διεθνούς νομιμότητας. Αντί για αυτήν τη διεθνή πολυμέρεια, την κλασική αρχιτεκτονική ασφαλείας, βλέπουμε ότι τα ίδια τα κράτη προσπαθούν να βρουν λύση στα μεγάλα προβλήματα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης.

Διαβάστε επίσης:

89η ΔΕΘ: Τα μέτρα που δεν θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

Κασσελάκης για Τσίπρα: «Θα τα πάει καλά γιατί με αντιγράφει – Πάνω από το πτώμα μου θα γίνει συνεργασία» (Video)

Πάνος Καμμένος για τις συνομιλίες με τον αρχηγό της «κρητικής μαφίας»: Του έκανα πλάκα, επιχειρείται δολοφονία του χαρακτήρα μου